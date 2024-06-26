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Доступ к СhatGPT будет заблокирован в Китае

  • 26.06.2024, 14:48
Доступ к СhatGPT будет заблокирован в Китае

Так решил разработчик.

OpenAI планирует заблокировать доступ к своему сервису ChatGPT в Китае с 9 июля. Об этом сообщает Reuters.

Это действие должно повлиять на китайские стартапы, использующие языковые модели OpenAI. Несмотря на то что OpenAI не поддерживает доступ к своим услугам в Китае, пользователи и разработчики могли использовать их через API компании.

Причины, побудившие OpenAI к этому шагу, неясны. Однако компания недавно сообщила, что остановила операции, связанные с использованием своих моделей искусственного интеллекта для распространения дезинформации, в частности в Китае. Этот шаг OpenAI совпадает с давлением, осуществляемым Вашингтоном на американские технологические компании с целью ограничить доступ Китая к передовым американским технологиям.

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