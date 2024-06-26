«Я вышла на работу — и понеслось» 7 26.06.2024, 15:03

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Как белорусским айтишникам приходится умерить аппетиты в 2024 году.

Айтишники рассказали devby.io, как в 2024 году им приходится умерить аппетиты. Спойлер: не все, кто согласился пойти на понижение, получили желаемое.

«Компания меня устраивает во всем, кроме зарплаты, — а такое нечасто встретишь»

Ярослав, бэкенд-разработчик с 5+ годами опыта:

— Я снизил свои зарплатные ожидания, а если точнее — второй год уже прошу повысить мне зарплату, но работодатель отвечает, что следит за рынком — и мне, по его мнению, нормально платят. И после каждого такого разговора я в итоге все равно остаюсь в этой компании.

Увольняться не хочу, потому что некуда: многие компании поуходили из Беларуси. А я очень тщательно выбираю, где работать. Из одной компании даже ушел как-то во время испытательного срока, хотя там платили на несколько сотен долларов больше, чем в той, куда я устроился после. Что не устроило: предложили позицию на интересном проекте с крутым стеком, а на деле пришлось работать с лютым 20-летним легаси, плюс большая разница во времени с Минском, поздние митинги. Короче, ожидания с реальностью не совпали.

Иногда мне говорят, что повышение можно было бы «пропушить» — но без оффера это не выйдет. Но чтобы получить оффер, нужно готовиться и ходить на собесы, а у меня как раз родился ребенок — так что не до того пока.

Моя компания меня устраивает во всем, кроме зарплаты, — а такое нечасто встретишь.

«У нас с директором разное видение продуктивности»

Дарья, PM и COO, в IT 11+ лет:

— Расскажу историю о том, как под гнетом обстоятельств снизила свои зарплатные ожидания — но из этого не вышло ничего хорошего.

Я 11 лет работаю как PM и операционный директор, до кризиса переход на другую работу не составлял для меня никакого труда: меня звали на собесы — и по их итогам каждая вторая компания предлагала мне оффер.

Я же любила выбирать (чтобы и проект/компания была по душе, и вознаграждение хорошее) и проходила много собеседований. Обычно брала отпуск и ставила интервью с утра и до вечера (за неделю их могло быть до 16 — по три-четыре в день). И в итоге за две недели находила новое место работы.

Но после 2022 года стало непросто получить даже одно собеседование в неделю — не говоря уже о новой работе. Камнем преткновения стал вопрос о релокации (увы, для меня переезд невозможен).

До середины 2020 года я шесть лет была COO в двух компаниях:

из первой ушла, так как после продажи бизнеса поменялось руководство компании — а с ним и стиль управления;

из второй уволилась в связи с семейными обстоятельствами — мне не позволили продолжить работу в удаленном формате, а работать в офисе я, увы, не могла.

В кризис сложно найти работу COO, поэтому я приняла решение вернуться в Project Management, несмотря на то, что это более узкий круг обязанностей и соответственно — понижение в должности и зарплате. Но свои знания продолжала улучшать и обновлять.

И вот недавно меня нашла компания, которая предложила позицию операционного менеджера с ростом до COO. Из озвученного на собеседованиях все соответствовало моим ожиданиям и приоритетам.

Тем не менее было одно «но» — к сожалению, они могли предложить мне gross в два раза ниже, чем у PM, однако с ремаркой, что после испытательного срока можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса (хотя я понимала, что зарплату вряд ли поднимут сразу в два раза).

Аргументы представителя компании были такими:

сейчас компания растет, расходы увеличились, т. к. они наняли трех человек и планируют еще;

директор не видел ценности в операционном менеджере, это была инициатива СМО компании. Он пропушил это решение, т. к. в компании накопилось очень много срочных и важных вопросов. Команда пытается объять необъятное и решить их своими силами, но из-за этого размывается фокус их основных задач;

ну и сама вакансия называется «операционный менеджер», а не «операционный директор», поэтому пока и не могут предложить уровень оплаты выше.

У меня была работа на тот момент, но количество часов снизилось с 30−40 до 10 в неделю. Один проект завершился, еще два близились к завершению — а компания испытывала сложности с подписанием новых контрактов.

В семье также были финансовые сложности: муж более года искал работу, и вся наша большая семья, в том числе дети и пожилые родители, жили за счет моей зарплаты и нашей «подушки». Так что, когда мне стали сокращать время на проектах, стало совсем тяжело — доход уменьшился в три-четыре раза.

Поэтому, подумав, я согласилась с установкой, что покажу демо-версию, помогу с процессами, решу их «боли» — и директор увидит ценность операционного управления не на словах, ведь пока он даже так не работал и ему сложно платить за то, что он считает «работой ради работы». А дальше посмотрим.

Я вышла на работу — и понеслось.

Задачи — одна за одной, одна «срочнее» и «важнее» другой, и выполнять их нужно «здесь и сейчас», хотя некоторые из них — не на один день. Это нормально в операционном управлении, ненормально только ожидание СЕО и команды, что все проблемы с приходом нового специалиста будут решены «сразу же».

Еще выяснилось, что наши ребята летят на выставку — и я с ними. Я честно призналась, что не имею опыта работы на подобных мероприятиях и далека от продаж и маркетинга. Тем не менее поступил ответ: «Там любая помощь будет полезна, а ты идеальный кандидат, чтобы привезти мерч из Минска, так как остальные участники либо не отсюда, либо очень заняты работой, их нельзя отвлекать. Больше некому».

ОК, я согласна, если мне помогут подготовить речь с обработкой возражений и дадут подробности о продуктах, — подготовлюсь и постараюсь быть полезной. Мне пообещали подготовить план ближе к дате. Конечно, его не было — только лист А4 с минимальным конспектом, который был полезен на 20%.

Как оказалось, мерч нужно было не просто привезти на выставку — но сначала изготовить «за неделю по приемлемым ценам». Работать приходилось даже в выходные.

Само собой, не мерчем единым — я продолжала выполнять и другие задачи, в том числе по подготовке компании к сертификации. Но помимо того, рассчитывала командировочные, мониторила рейсы и цены на перелет (это вроде просто, но у меня с собой планировалось 47 кг мерча), бронировала билеты. А директор каждый раз не успевал оплатить — и бронь сгорала, цены повышались в два раза, и приходилось все начинать сначала. На протяжении целой недели я возвращалась к этой задаче снова и снова.

…Выставка прошла неплохо, хотя у меня был тяжелый ночной перелет — с 00.00 до 05.00, а в 09.00 я уже была там и работала. Это был первый опыт для компании и первый — для меня, нас было три «новичка» и две модели.

По возвращении в Минск я взялась за свои задачи.

А еще через два дня узнала, что меня увольняют, — не от директора (с ним я почти не коммуницировала — разве что получила пару задач, сформулированных в трех-пяти словах, без деталей), а от маркетолога. Она сказала, что фидбек от команды: «хотелось бы другого темпа работы и решения задач». Говорить конкретнее никто не стал. Разве что мне сказали, что у нас с директором «разное видение продуктивности».

В общем, это самое странное увольнение за всю мою карьеру — и самый короткий период работы в компании: один месяц.

«Меньше, чем ранее, но если вычесть затраты на аренду жилья в Вильнюсе, почти та же сумма»

Иван, фулстек-разработчик, в ИТ 6+ лет:

— Мне пришлось чуть поступиться в зарплате, чтобы вернуться в Беларусь к больной маме.

Весной 2022 года работодатель перевез меня и мою семью в Литву. В Минске осталась мама. Спустя какое-то время болезнь уложила ее в кровать — и нужен был человек, который жил бы с ней вместе и ухаживал 24/7. Увы, у нее нет родных, кроме меня и моей жены.

Я нанял сиделку, а потом другую, третью — но как-то не везло: чужие люди то пропускали прием лекарств, то допускали образование пролежней. Одна сиделка чуть не уронила маму в ванной — та ударилась.

Мое руководство не разрешило вернуться и работать из Минска, поэтому я взял отпуск — и поехал к маме на месяц. Она стала чувствовать себя значительно лучше. Я прошел курс по уходу за лежачими больными — и не допускал ухудшения ее состояния.

А еще я принял решение вернуться. За тот месяц прошел несколько собесов и получил оффер в одной компании (спасибо коллеге, который порекомендовал меня). Зарплата немного меньше, чем была ранее, но если вычесть затраты на аренду жилья в Вильнюсе (так как в Минске у нас своя квартира) и еще кое-какие, то почти та же сумма остается. И в принципе у меня сейчас другие приоритеты — так что я не торговался.

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