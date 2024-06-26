Кадыров призвал к «кровной мести»
- 26.06.2024, 15:15
- 5,336
Глава Чечни предложил убивать всех родственников подозреваемых в покушении на силовиков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых ведомств, проведенном на фоне терактов в Дагестане, призвал к кровной мести, пишет ASTRA.
«Если подозреваемый связан с шайтанами – надо наказать весь его род. И тот, кто посягает на брата-полицейского, должен понимать, что по кровной мести убьем всех – отца, брата, дядю. Я обращаюсь к чеченскому народу – знайте, чем занимаются ваши дети. Вы все знаете симптомы ваххабизма, увидели – сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата», – заявил Кадыров.
По его словам, «особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».