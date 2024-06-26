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Возле Национальной библиотеки продают дом, больше похожий на произведение искусства

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  • 26.06.2024, 15:18
  • 3,442
Возле Национальной библиотеки продают дом, больше похожий на произведение искусства

Что по цене?

В Минске на улице Ваньковича в охраняемом коттеджном поселке недалеко от Национальной библиотеки продается таунхаус с весьма необычным оформлением — мозаичный фасад, окна с витражами. Внутри дома также достаточно необычно выполнена отделка. Как сообщается, проектом дома занимался дизайнер Игорь Балаханов.

Дом был построен в 1998 году, через 11 лет его реконструировали. Он сделан из силикатных блоков, крыша черепичная.

В доме есть три жилых уровня и цокольный этаж. Таунхаус занимает общую площадь 186 м2, из них под жилыми помещениями — чуть больше 108 «квадратов», кухня — около 12 «квадратов».

Оформлением дома занимался дизайнер Игорь Балаханов. В отделке использовались натуральные материалы — мозаика, массив дерева, сделаны витражи на окнах. Интерьер украшают картины и другие авторские работы.

Отопление в доме газовое, водоснабжение и канализация — центральные. Есть уютный внутренний дворик.

Площадь участка под домом занимает 2,75 сотки, земля находится в пожизненном наследуемом владении.

Недвижимость продается за 1 342 110 рублей или 420 000 долларов.

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