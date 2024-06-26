Белорусские спортсмены на Олимпиаде в Париже пробьют «очередное дно» 3 26.06.2024, 15:38

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Повторится антирекорд?

На прошлой летней Олимпиаде у белорусов был антирекорд по количеству наград. Похоже, на предстоящих Играх в Париже может быть пробито очередное дно, пишет «Зеркало».

В Токио в 2021 году белорусы завоевали семь медалей: золото выиграл батутист Иван Литвинович, серебряными призерами стали борцы Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов, а также экипаж байдарки-четверки в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Маргариты Махневой и Надежды Попок. Третье место заняли Ванесса Колодинская (борьба), Алина Горносько (художественная гимнастика) и Максим Недосеков (легкая атлетика, прыжки в высоту).

В Париж допуск от Международного олимпийского комитета в нейтральном статусе есть только у Литвиновича. Тройка борцов, которые были на пьедестале на прошлых Играх, как стало окончательно известно сегодня, 26 июня, не допущена комиссией МОК.

Гребцы из нашей страны завоевали три лицензии, но четверки не могли участвовать в отборе. Горносько также не получила право выступать в отборочном турнире из-за бана от Европейской федерации гимнастики.

Что касается легкой атлетики, то белорусы по-прежнему отстранены от международных стартов. К тому же Недосеков после Токио не показывал высоких результатов из-за травм и личных обстоятельств.

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