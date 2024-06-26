Потери россиян уже переплевывают приток новобранцев 2 Роман Шрайк

26.06.2024, 15:45

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Кремлю придется прибегнуть к кнуту.

Вчера прочитал довольно странную дискуссию о том, откуда, мол, у РФ взялось более 500 тыс человек личного состава на фронте. Давайте вспомним, как они вообще набирались.

2022. Силы вторжения составляли 180-200 тыс. К ним добавились спешно пополняемые «народные милиции» ЛДНР, идеологически заряженные добровольцы и всякие ЧВК.

Осенью 2022-го это хозяйство исхудало и пришлось проводить частичную мобилизацию (ту самую в 300 тыс человек). Параллельно ЧВК «Вагнер» начали программу для зэков «контракт в обмен на помилование».

2023. Зэков из тюрем стало таскать уже российское Минобороны, а главный приток контрактников пошел за счет финансового пряника - стали предлагать бонусы за подписание контракта и ежемесячную выплату, привлекательные для жителей глубинки.

Этот поток был выше, чем количество безвозвратных потерь. Он оценивается в 30 тысяч человек в месяц, в то время как даже по данным нашего Генштаба российские потери убитыми и ранеными (часть из которых «возвратные») составляли около 20 тысяч.

Таким образом российская группировка росла в численности.

2024. Весной и в начале лета в РФ обострилась региональная гонка за привлечение голов. Видимо за выполнение и перевыполнение плана даются какие-то административно-придворные плюшки.

Региональные бонусы за подписание контракта стали дико расти. Cейчас в полутора десятках регионов предлагается суммарная разовая выплата в размере 10-19 тысяч долларов. При этом не обязательно заключать контракт по месту прописки, можно выбрать регион, где бонус пожирнее. Конкуренция.

Такое обострение гонки показывает, что общий поток меньше, чем хотелось бы. Программа «получи миллион рублей и сдохни» тоже имеет свои пределы. Вероятно, привлечь 30 тысяч в месяц уже не получается.

При этом последние пару месяцев (после открытия «харьковского фронта» и возобновления приличных поставок боеприпасов в Украину) российские потери сильно выросли.

Похоже, что безвозвратные потери уже переплевывают приток новобранцев.

Если так пойдет и дальше, Кремлю придется снова прибегать к кнуту. Но вряд ли это будет скоро, народа за последний год с хвостиком нагнали много.

Пока так.

Роман Шрайк, Telegram

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