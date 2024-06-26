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Первый город будущего на Земле появится в 2024 году

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  • 26.06.2024, 15:56
  • 1,946
Первый город будущего на Земле появится в 2024 году

В какой стране?

В тени горы Фудзи японский автопроизводитель Toyota строит город будущего, также известный как «Тканый город» (Woven City) или «город-лаборатория». Создатели отмечают, что он, по сути, и будет работать как лаборатория, предназначенная для изучения того, как люди могут жить в тандеме с автономными транспортными средствами, роботами, чистой энергией и искусственным интеллектом, пишет «Фокус».

Это далеко не первая попытка построить умный город, однако большинство подобных проектов, похоже, заглохли, так и не сумев приблизиться к финальной точке. Впрочем, с Тканым городом дела, вероятно, обстоят иначе.

Строительство города-лаборатории началось в 2021 году и должно завершиться летом 2024 ода. К 2025 году авторы проекта надеются провести мягкий запуск и начнут испытания. Предполагается, что демонстрации будут включать в себя эксперименты с использованием технологий удаленной связи следующего поколения и «умной логистики», в том числе приложения для смартфонов, связанные с роботами-доставщиками.

Робототехника и сенсорный искусственный интеллект также планируется использовать в городских домах для повседневных задач, например, автоматического пополнения запасов в холодильнике или выноса мусора. По словам представителей Toyota, изначально в городе будет проживать около 360 человек, в основном пожилые люди и семьи, а затем население города постепенно будет увеличено примерно до 2000 человек. Ожидается, что среди горожан также будут представители компании, в том числе техники и исследователи, которые и будут наблюдать за населением, а также обеспечат разработку технологий, таких как ИИ, в реальной среде.

Все это будет происходить на фоне городской среды, построенной роботами, вдохновленной миром природы и традиционными японскими изделиями из дерева. Отметим, что в проектировании города также принял участие известный норвежский архитектор Бьярке Ингельс.

Предполагается, что городская инфраструктура будет работать с помощью цифровой операционной системы. Фактически люди, здания и транспортные средства будут связаны и будут взаимодействовать друг с другом посредством данных и датчиков. Авторы исследования отмечают, что таким образом им удастся протестировать технологию ИИ как в виртуальной, так и в физической сферах, при этом максимизируя ее потенциал.

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