закрыть
26 июня 2024, среда, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России отцензурировали «Нашу Рашу» и запретили шутки про Путина в КВН

5
  • 26.06.2024, 16:01
  • 2,542
В России отцензурировали «Нашу Рашу» и запретили шутки про Путина в КВН

Шутить предлагают над Западом.

Пропаганда и цензура обнуляют юмор и сатиру в «юмористических программах» российского ТВ, обратил внимание «Можем объяснить».

Из «Нашей Раши» полностью удалили скетчи про Ивана Дулина — первого в мире фрезеровщика с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сейчас повторные выпуски транслирует телеканал ТНТ4 (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Возможно, мешает закон о «пропаганде ЛГБТ»: в некоторых сценках с Дулиным присутствует радужный флаг. В телеверсии «Нашей Раши» больше нет и купающихся в роскоши депутатов Пронина и Мамонова, которые все «о России думают».

В Comedy Club пародируют Юрия Дудя, не называя его имени. В одной из сценок юморист, играющий роль Дудя, предъявляет претензию своему собеседнику за то, что тот «не отвечает, как надо». Интервьюируемый возмущается: «Зачем там смотреть как тут говорят про там? Хотя они тут!» В комментариях пользователи пишут, что «в коридорах Камеди дует ветер «Газпрома».

По телевидению перестали показывать фильм «День радио», заметил «МО». Одну из основных ролей в нем сыграл Михаил Козырев — бывший генпродюсер «Нашего радио», а ныне — «иноагент» и по-прежнему ведущий телеканала «Дождь», признанного «нежелательной организацией».

Из КВН исчезли шутки над Путиным и другими федеральными политиками Зато появились зарисовки о величии России, которую пытается унизить Запад.

«Теперь я Россия, с которой лучше не спорить», — шутит команда Ленинградской АЭС.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников