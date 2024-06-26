В России отцензурировали «Нашу Рашу» и запретили шутки про Путина в КВН 5 26.06.2024, 16:01

2,542

Шутить предлагают над Западом.

Пропаганда и цензура обнуляют юмор и сатиру в «юмористических программах» российского ТВ, обратил внимание «Можем объяснить».

Из «Нашей Раши» полностью удалили скетчи про Ивана Дулина — первого в мире фрезеровщика с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сейчас повторные выпуски транслирует телеканал ТНТ4 (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Возможно, мешает закон о «пропаганде ЛГБТ»: в некоторых сценках с Дулиным присутствует радужный флаг. В телеверсии «Нашей Раши» больше нет и купающихся в роскоши депутатов Пронина и Мамонова, которые все «о России думают».

В Comedy Club пародируют Юрия Дудя, не называя его имени. В одной из сценок юморист, играющий роль Дудя, предъявляет претензию своему собеседнику за то, что тот «не отвечает, как надо». Интервьюируемый возмущается: «Зачем там смотреть как тут говорят про там? Хотя они тут!» В комментариях пользователи пишут, что «в коридорах Камеди дует ветер «Газпрома».

По телевидению перестали показывать фильм «День радио», заметил «МО». Одну из основных ролей в нем сыграл Михаил Козырев — бывший генпродюсер «Нашего радио», а ныне — «иноагент» и по-прежнему ведущий телеканала «Дождь», признанного «нежелательной организацией».

Из КВН исчезли шутки над Путиным и другими федеральными политиками Зато появились зарисовки о величии России, которую пытается унизить Запад.

«Теперь я Россия, с которой лучше не спорить», — шутит команда Ленинградской АЭС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com