В России отцензурировали «Нашу Рашу» и запретили шутки про Путина в КВН

В России отцензурировали «Нашу Рашу» и запретили шутки про Путина в КВН5
- 26.06.2024, 16:01
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Шутить предлагают над Западом.
Пропаганда и цензура обнуляют юмор и сатиру в «юмористических программах» российского ТВ, обратил внимание «Можем объяснить».
Из «Нашей Раши» полностью удалили скетчи про Ивана Дулина — первого в мире фрезеровщика с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сейчас повторные выпуски транслирует телеканал ТНТ4 (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Возможно, мешает закон о «пропаганде ЛГБТ»: в некоторых сценках с Дулиным присутствует радужный флаг. В телеверсии «Нашей Раши» больше нет и купающихся в роскоши депутатов Пронина и Мамонова, которые все «о России думают».
В Comedy Club пародируют Юрия Дудя, не называя его имени. В одной из сценок юморист, играющий роль Дудя, предъявляет претензию своему собеседнику за то, что тот «не отвечает, как надо». Интервьюируемый возмущается: «Зачем там смотреть как тут говорят про там? Хотя они тут!» В комментариях пользователи пишут, что «в коридорах Камеди дует ветер «Газпрома».
По телевидению перестали показывать фильм «День радио», заметил «МО». Одну из основных ролей в нем сыграл Михаил Козырев — бывший генпродюсер «Нашего радио», а ныне — «иноагент» и по-прежнему ведущий телеканала «Дождь», признанного «нежелательной организацией».
Из КВН исчезли шутки над Путиным и другими федеральными политиками Зато появились зарисовки о величии России, которую пытается унизить Запад.
«Теперь я Россия, с которой лучше не спорить», — шутит команда Ленинградской АЭС.