Белорус пережил родственников, признавших его недееспособным из-за алкоголизма 1 26.06.2024, 16:09

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И снова пошел в суд.

У жителя Витебского района издавна были серьезные проблемы с алкоголем. Семье даже пришлось признать его ограниченно дееспособным. Но спустя годы ситуация изменилась — во всяком случае, с семьей, — и мужчина решил восстановиться в правах. «Зеркало» рассказывает подробности судебного дела.

Евгений (имя вымышлено) не просто пил, а пил так, что, похоже, пропивал все деньги и вгонял семью в долги. Он жил с матерью, отчимом и братом, и им такая ситуация совершенно не нравилась. Они подали иск в суд и попросили признать Евгения ограниченно дееспособным на том основании, что он ставил в тяжелое материальное положение родственников.

Суд удовлетворил иск, и Евгений потерял возможность распоряжаться деньгами и имуществом. Отметим, жители Беларуси довольно часто принимают такие меры к своим близким, страдающим алкоголизмом.

Шли годы. Неизвестно, изменил ли мужчина образ жизни, но ему удалось пережить всех своих близких. Тогда Евгений понял: и мать, и отчим, и даже брат — все, кто устроил ему ограничение прав — уже мертвы, а значит, он больше никому не мешает и мог бы жить так, как хочет.

Евгений при помощи своего представителя (вероятно, опекуна либо адвоката) обратился в суд и указал в иске, что совместно проживавшие с ним члены семьи умерли, поэтому он больше не ставит никого в тяжелое материальное положение и просит отменить ограничение дееспособности.

На суд пригласили представителя органов опеки. Тот не стал возражать против иска и признал требования мужчины целесообразными и законными.

Суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что в данном случае основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, а значит, в соответствии с ч. 3 статьи 30 Гражданского кодекса, необходимо отменить ограничение дееспособности.

В итоге решение было принято в пользу Евгения, и его полностью восстановили в правах. Неясно, бросил ли мужчина пить, но во всяком случае он теперь имеет свободу делать это, не мешая никому жить.

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