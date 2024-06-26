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Однозначный позитив

  • Алексей Голобуцкий
  • 26.06.2024, 16:43
Однозначный позитив
Алексей Голобуцкий

Шойгу и Герасимов — под суд.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ, секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Это очень важно, ведь расширяет круг лиц в российском руководстве, которые, с точки зрения международного права, являются преступниками (в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой). Для Украины признание международными организациями того, что Россия, власти РФ и граждане РФ совершают преступления на нашей территории, играет на пользу. Даже если это не приведет к каким-то практическим результатам.

Стоит принимать во внимание, что речь идет больше об имидже государства в целом, и о статусе лиц, занимающих высшие должности, в том числе в военном руководстве, а не о конкретных действиях в отношении них.

Задержать этих лиц и осудить их, вряд ли в принципе возможно. Даже если бы они захотели поехать в какие-то страны, где их можно было бы, теоретически, каким-то образом «выцепить» и арестовать, Путин им этого не позволит. Ведь они являются носителями довольно ценной информации.

Поделиться этими своими знаниями с МУС они смогут разве что в случае каких-то определенных катаклизмов в России. Ведь, кроме непосредственно поражения, может измениться ситуация в РФ, произойти смена власти. В конце концов, того самого Слободана Милошевича выдала сама же новая югославская власть, которая пришла после него. Так же как и его генералов.

Да, по состоянию на сейчас это не приведет ни для них, ни для путинского режима к каким-то, даже имиджевым последствиям. Ведь для кого они сейчас рукопожатны? Для Ким Чен Ына? Это люди, которые живут за пределами западных морально-этических категорий. Но даже если большинству украинцев решение Международного уголовного суда кажется абсолютно непрактичным, оно все равно когда-то сыграет свою роль.

Конечно, и Шойгу, и Герасимов уже, так сказать, не мальчики. А путинский режим может еще просуществовать до 10-15 лет. То есть, когда все это закончится и их можно будет привлечь к ответственности, они уже будут в совершенно почтенном возрасте. Однако в мире есть примеры, когда ловят и преступников в возрасте девяноста лет. И стоит принимать во внимание: Шойгу и Герасимов - это не политическое руководство, а, скорее, именно военное. Поэтому, в случае судебного процесса, он может происходить довольно быстро - несколько лет, не более - есть конкретные преступления, есть конкретные ответственные за них. Ну, а учитывая возраст подсудимых, если дело дойдет до суда, для них любой срок будет пожизненным.

Алексей Голобуцкий, unian.net

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