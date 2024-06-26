В июле в Беларуси резко подорожают сигареты

В июле в Беларуси резко подорожают сигареты3
- 26.06.2024, 17:19
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Некоторые — сразу на 30 копеек.
С 1 июля в Беларуси подорожают многие марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Некоторые компании поднимут цены на 30 копеек. В продаже также появятся новые марки сигарет.
Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 июля повысит в том числе на 30 копеек стоимость Rothmans Blue (до 5,6 рубля), на 20 копеек — Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral, Rothmans Click Purple (до 5,6 рубля).
«Табак-Инвест» среди прочего повысит на 30 копеек стоимость сигарет линейки Lucky Strike — до 5,6 рубля.
Компания «Интер Тобакко» не намерена в следующем месяце повышать цены.
У компании «Сентони ПРО», которая вышла на розничный рынок в марте этого года, в июле подорожают в том числе сигареты линейки Lucky Strike Compact Blue
— на 30 копеек (новая стоимость — от 5,6 до 5,9 рубля в зависимости от наименования).
«Беларусьторг» со следующего месяца повысит на 20 копеек цены в том числе на Rothmans Click Amber и Rothmans Click Coral — до 5,6 рубля. У этой фирмы также появятся в продаже Kent Crystal Red и Kent Crystal Exotic, их стоимость — 5,8 рубля.