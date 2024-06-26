В Хорватии разработали беспилотное такси

В Хорватии разработали беспилотное такси1
- 26.06.2024, 17:24
От создателей Bugatti.
Хорватская компания Rimac, известная своими электрическими суперкарами и участием в разработке нового Bugatti Tourbillion, открыла для себя новое направление деятельности. В Загребе она презентовала новый бренд Verne (названный в честь Жюля Верна), который будет выпускать беспилотные электрические такси. Об этом сообщает издание «Фокус».
Представили и первую модель беспилотного такси — компактный двухместный хэтчбек со сдвижными дверями и большой площадью остекления. Разработчики объяснили, что по статистике, большинство такси в Европе перевозят 1-2 пассажиров.
В салоне Rimac Verne нет ни руля, ни педалей, а на лобовом стекле не установили дворники. Электромобиль полностью автономный — автопилот для него разрабатывает компания Mobileye из Израиля.
Салон отделан антивандальными материалами, а в крыше есть круглая панорамная секция. Кресла можно разложить и путешествовать полулежа.
На передней панели установлен огромный 43-дюймовый дисплей, также есть акустика с 17 динамиками. Управлять маршрутом или фугкциями мультимедиа можно через специальный тачскрин или же с помощью мобильного приложения.
Первые беспилотные такси Rimac Verne начнут курсировать в Загребе с 2026 года, а через год они появятся в Великобритании и Германии. В целом закупку электрокаров Verne уже подтвердили 11 городов Европы и Ближнего Востока, еще 30 — рассматривают такую возможность.