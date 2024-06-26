Генерал-майор СБУ: Из-под контроля России может выйти не только Дагестан 26.06.2024, 17:37

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Виктор Ягун

Кремль этого боится.

Путин отказался комментировать события в Дагестане, где в результате нападения боевиков погибли 15 российских силовиков.

Почему хозяин Кремля решил отмолчаться? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Система внутренней безопасности граждан Российской Федерации была полностью уничтожена. Структуры, которые должны были этим заниматься, последние десять лет занимаются всем, кроме обеспечения безопасности россиян. Они ищут мифические «визитки Яроша», якобы ультранационалистические украинские организации, занимаются молодежными националистическими структурами.

Российские спецслужбы ищут любые поводы, чтобы связать тот или иной террористический акт на территории России с Украиной. Я думаю, что количество таких актов будет волнообразно увеличиваться, потому что люди, занимающиеся террором и зарабатывающие на этом деньги, имидж или другие дивиденды, почувствовали слабость российских силовиков внутри страны.

По функционалу правоохранительные органы должны обеспечивать безопасность своих граждан. Но в России они занимаются внешней контрразведкой, пытаются подорвать основы государственности в других странах, зарабатывают на коррупционных схемах, отбирают бизнес у других структур.

В этом и заключается их самая большая проблема. Поэтому рассказывать что-то важное, как когда-то было «мы будем мочить их в сортире», Путин сейчас просто не может.

— Среди боевиков были дети местной элиты. Насколько популярны радикальные идеи среди жителей этой республики?

— Они очень популярны, потому что Дагестан — это очень депрессивный регион, но не из-за того, что там нечем заняться или нет на чем зарабатывать. Это очень богатый регион, который можно развивать как в туристическом, так и в экономическом плане. Достаточно посмотреть на соседний Азербайджан, который находится в аналогичных условиях. Там тот же климат, те же горы, то же море, но уровень жизни совершенно другой.

Сам Дагестан доведен до крайнего состояния, в первую очередь тем, что на руководящие должности там назначаются неместные. Особенно на ключевые посты ставятся какие-то люди из других регионов. И на фоне того, как живут люди в Азербайджане или Чечне, депрессивное положение Дагестана только подпитывает радикальные исламистские структуры, которые быстро находят там своих сторонников.

Кстати, произошедшее в Дагестане я бы пока что не приравнивал к тому, что это террористический акт, совершенный какой-то исламской группировкой. Во-первых, на данный момент никто не взял на себя ответственность, а во-вторых, не было выдвинуто каких-либо требований, политических или любого другого характера. Не исключаю, что это были какие-то внутренние разборки среди местных, это вполне могло быть, что кто-то кого-то обидел, что-то не так сказал, а те взяли оружие и пошли разбираться.

— Как вы отметили, в Дагестане на руководящие должности назначают представителей других регионов и выкачивают ресурсы из республики, а в Чечне все наоборот — там спокойно правит клан Кадырова, идет постоянное вливание средств. С чем связан такой разный подход к двум похожим регионам?

— Потому что Кадыров фактически взял в заложники российское руководство. В том смысле, что если они не будут платить, тогда Чечня взорвется, и взорвется весь Кавказ. В Кремле это понимают и не столько вкладывают в регион, сколько платят дань, мол, сидите спокойно, никуда не дергайтесь, чтобы ничего не происходило. Поэтому там сейчас такая ситуация.

А в Дагестане, так сказать, нет буйных, нет своего Кадырова, который бы сказал: «Смотрите, мы тоже можем». В Российской Федерации очень много регионов, которые выбивают деньги на свое существование, и деньги даются по принципу — «чтобы чего не произошло».

Взять тот же Крым — почему полуостров получает какие-то деньги и преференции в больших количествах? Потому что в Кремле боятся, что население Крыма начнет возмущаться в том плане, что Россия много чего обещала, но по факту ничего не дала. Эта ситуация действительно могла бы взорвать регион из середины, поэтому российская власть этого боится. Такая же ситуация и с Чечней, если не хуже.

— Дагестан — один из самых неспокойных регионов РФ. За последние пару лет мы уже видели антисемитские погромы в республике, протесты против мобилизации. Есть ли опасность того, что в какой-то момент Дагестан может выйти из-под контроля РФ?

— Он не может быть спокойным, это экономически неустойчивый депрессивный регион, в котором о населении никто не заботится. Это все будет сказываться и в дальнейшем. Но при этом из-под контроля России может выйти не только Дагестан, но и другие регионы, из которых выкачивали и продолжают выкачивать средства и людей под эту войну. Та же Тува находится в похожей ситуации, на севере России есть такие регионы, Сибирь.

Если в целом посмотреть на депрессивные национальные регионы Российской Федерации, то они молчат, пока из них выкачиваются ресурсы. Но в какой-то момент они могут задаться вопросом: «Подождите, а ведь мы имеем алмазы, золото, нефть или что-то там еще, но это все идет не нам, а Бог знает куда. Почему наши люди должны ехать за тысячи километров и умирать непонятно за что?» Но пока люди молчат — все хорошо. Начнут возмущаться — подкинут им деньжат, они опять успокоятся до очередного раза. Но ведь в какой-то момент и эти деньги могут закончиться.

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