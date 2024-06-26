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Политолог: Российская элита застыла и ждет, кто будет следующим

  • 26.06.2024, 17:50
  • 2,682
Политолог: Российская элита застыла и ждет, кто будет следующим

Список фигурантов ордеров МУС будет расширяться.

На экс-главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу российского Генштаба Валерия Герасимова выданы ордера на арест. Международный уголовный суд подозревает их в военных преступлениях.

Какая практическая сторона этого вопроса? Повлияет ли это как-то на настроения в рядах российского военного командования?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Международным уголовным судом послан очень четкий сигнал, который прежде всего может повлиять на настроения российских элит.

Первый ордер был выдан за незаконный вывоз детей из Украины Путину вместе с омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Многие посчитали, что это чисто символическое решение, но Путин-то реагирует на него. Он явно опасается. Это такое политическое и правовое клеймо, которое МУС впервые в истории поставил на такого влиятельного лидера.

Все-таки раньше это касалось лидеров одиозных, из развивающихся стран. Напомню, что судебные процессы были по деятелям, участвовавшим в войне на территории бывшей Югославии, а здесь речь идет о лидере страны с ядерным оружием. Это первый такой прецедент, который всеми принимается во внимание.

Даже когда на недавнем Глобальном саммите мира обсуждалась тема переговоров между Украиной и Россией, мол, приглашать — не приглашать РФ, то сразу возник вопрос, а как быть с ордером МУС? То же самое и с участием Путина в саммите «Большой двадцатки». До сих пор не понятно, поедет Путин в Бразилию или нет. Вот вам и эффект.

Передвижение этих людей по миру ограничено. Их (пусть даже в таком предварительном правовом порядке) признали ответственными за военные преступления и преступления против человечности — уже очень весомый шаг.

Конечно, это повлияет не на всех российских военных, но элиты, высокопоставленные военачальники, отдельные политические руководители задумаются. Они все застыли и ждут, кто будет следующим.

Более того, Украина при содействии МУС ведет реестр военных преступлений. Известны люди, которые совершали удары по Украине, а в результате гибли мирные жители.

Здесь важно помнить о прецеденте наказания за преступления во время Югославской войны. Не сразу, спустя некоторое время, но наказали: и бывшего президента Сербии, и многих других.

Уверен, что продолжение будет. И не только по линии МУС. Думаю, что Украина будет проводить при содействие международных институций свои трибуналы для наказания российских военных преступников, совершавших злодеяния в Украине. Тема международного трибунала остается открытой.

Один из пунктов формулы мира президента Зеленского — справедливость. Наказание российских военных преступников. Думаю, что это вопрос только времени, когда будут соответствующие приговоры. А они будут неизбежно.

Это опасность, которая будут висеть и над очень влиятельными нынешними руководителями России. Список фигурантов ордеров МУС будет расширяться. Сейчас просто первыми идут наиболее значимые фигуры. Подчеркну, это сигнал российским элитам.

Международный розыск будет работать как минимум в западных странах.

— Почему до сих пор нет ордера на арест Лукашенко, хотя он замешан в вывозе детей из Украины, как и Путин. И ждать ли этот ордер?

— Я бы рекомендовал белорусским оппозиционерам другую стратегию. Все-таки МУС занимается военными преступлениями, геноцидом, масштабными преступлениями, связанными с нарушениями норм международного права. Поэтому в случае с Путиным, Герасимовым и Шойгу это работает.

Когда же речь идет о преступлениях внутри страны, то ситуация немножко другая. Но есть прецедент Пиночета, а еще и представителей аргентинской военной хунты. В итоге они понесли наказание в самой Аргентине. Тем не менее.

После того, как Пиночет уже ушел из власти, был очень пожилой, он приехал в Испанию, где его арестовали по иску, который подали чилийские оппозиционеры. Это было связано с преступлениям Пиночета, когда он возглавлял военную хунту в Чили.

Считаю, что стратегия правового преследования Лукашенко может быть отдельным направлением деятельности белорусской оппозиции. Должны работать юристы, знакомые с законодательством тех стран, куда хотя бы иногда приезжает Лукашенко.

В некоторых странах, например, работает британская юрисдикция. Тут надо продумывать стратегию, где и как можно действовать против диктатора.

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