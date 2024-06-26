В Беларуси ликвидируют Федерацию хоккея с мячом 26.06.2024, 18:09

Она работала с 2002 года.

Судья Витебского областного суда Виктор Быстров 19 июня постановил ликвидировать Республиканское общественное объединение «Федерация хоккея с мячом». Суд состоялся по инициативе руководства Министерства юстиции, пишет «Віцебская вясна».

РОО «Федерация хоккея с мячом» была зарегистрирована в июне 2002 года в городском поселке Боровуха Витебской области. На протяжении более двадцати лет члены этой некоммерческого объединения граждан предпринимали усилия по развитию хоккея с мячом в Беларуси.

Однако из-за того, что руководство федерации не подавало в органы юстиции информации о своей деятельности, власти приняли решение о ликвидации общественной организации.

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