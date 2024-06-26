Российский композитор Курляндский отказался от «Золотой маски» из-за войны в Украине 1 26.06.2024, 18:35

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Дмитрий Курляндский

Он назвал премию «гримасой системы, уничтожающей театр и человеческие жизни».

Композитор Дмитрий Курляндский, получивший в этом году «Золотую маску» за лучшую работу композитора, решил отказаться от награды на фоне войны России в Украине и действий путинского режима внутри страны, а также дела в отношении создателей спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол». Об этом он написал в своем Facebook.

«Конечно, принять эту «Маску» я не могу. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение: лично для меня сегодня «Маска» стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», — заявил он.

Курляндский добавил, что в стране и в театральном сообществе «множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести».

Свою награду композитор получил за спектакль пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова» (автор и режиссер — Борис Мильграм, пьеса написана по очерку Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). Премьера постановки состоялась в октябре 2022-го.

Курляндский отметил, что закончил работу над музыкой к спектаклю ровно за месяц до начала войны РФ в Украине. Новость о присуждении «Маски» для него стала «весточкой» из другой, навсегда потерянной жизни», отметил композитор. Он сказал, что видел постановку только в записи.

Для композитора это вторая «Золотая маска» — первую ему присудили в 2021 году за оперу «Октавия. Трепанация» Электротеатра Станиславского, музыкальным руководителем которого он являлся.

Курляндский родился в Москве в 1976 году. Сейчас в его Facebook говорится, что он живет в Париже.

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