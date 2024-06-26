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В Минске одну из лучших переводчиц с китайского осудили за участие в протестах

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  • 26.06.2024, 18:43
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В Минске одну из лучших переводчиц с китайского осудили за участие в протестах
Дарья Хмельницкая

Вступится ли за учительницу гимназии посол Китая?

В Минске вынесли приговор 24-летней учительнице китайского языка Дарье Хмельницкой. Ее осудили на 5,5 года за участие в акциях протеста и донаты, сообщает Dissident.by.

Напомним, суд над Дарьей Хмельницкой начался 22 апреля. Ее обвиняли по двум статьям УК: ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них) и ч. 2 ст. 361−3 (Вербовка, обучение, иная подготовка или использование белорусов для участия на территории другого государства в войне, а также финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности).

Дело рассматривала судья Минского городского суда Елена Ананич, известная своими политическими приговорами.

Дарья Хмельницкая родом из Минска, училась в белорусскоязычной гимназии № 23 в центре города. После школы поступила на филфак БГУ на специальность «восточная филология», учила китайский язык. Ее диплом был признан одним из лучших дипломов филфака 2022-го. После окончания университета Дарья пошла работать в свою 23-ю гимназию в Минске и поступила в магистратуру филфака БГУ.

Также девушка участвовала в конкурсах по написанию эссе и переводах на белорусский язык. В прошлом году она заняла второе место на конкурсе «Зерцало слов» в категории «художественный перевод китайской прозы на белорусский язык». Дарья увлекается китайской культурой и ведет блог под никнеймом «Кніжны цмок», где пишет собственные фанфики (произведения по мотивам других известных книг, фильмов, игр и т.д.) на белорусском языке и рассказывает о своей жизни. Последняя публикация там датируется 13 мая 2023 года.

Отметим, послом КНР в Беларуси является Се Сяоюн.

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