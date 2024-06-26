Под Брестом отец семейства хотел зарядить детскую машинку и чуть не сжег базу отдыха

Под Брестом отец семейства хотел зарядить детскую машинку и чуть не сжег базу отдыха1
- 26.06.2024, 19:04
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Фотофакт.
В Брестском районе вспыхнул пожар на базе отдыха. Никто не пострадал, но один из номеров изрядно выгорел. Все произошло из-за постояльца, который поставил на зарядку аккумулятор от детской машинки, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Спасатели приехали тушить пожар на базе отдыха в Брестском районе — там загорелся один из номеров в жилом корпусе. Внутри никого не было, но огонь уничтожил имущество, повредил стеклопакет и стены. Собственники учреждения понесли ущерб на 16 000 рублей.
Установить, из-за чего начался пожар, сходу не удалось, поэтому назначили экспертизу. Специалисты обнаружили, что причиной возгорания стала аккумуляторная батарея, лежавшая на зарядке на подоконнике.
Как оказалось, мужчина, заселившийся сюда вместе с семьей, поставил на зарядку аккумулятор от детской машины и ушел на прогулку, а батарея потом загорелась. Кроме того, пожаротехники установили несоответствие аккумулятора техническим параметрам электрического напряжения и силы тока зарядного устройства.
Проводится проверка.