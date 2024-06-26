закрыть
26 июня 2024, среда, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Брестом отец семейства хотел зарядить детскую машинку и чуть не сжег базу отдыха

1
  • 26.06.2024, 19:04
  • 2,220
Под Брестом отец семейства хотел зарядить детскую машинку и чуть не сжег базу отдыха
Иллюстративное фото

Фотофакт.

В Брестском районе вспыхнул пожар на базе отдыха. Никто не пострадал, но один из номеров изрядно выгорел. Все произошло из-за постояльца, который поставил на зарядку аккумулятор от детской машинки, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Спасатели приехали тушить пожар на базе отдыха в Брестском районе — там загорелся один из номеров в жилом корпусе. Внутри никого не было, но огонь уничтожил имущество, повредил стеклопакет и стены. Собственники учреждения понесли ущерб на 16 000 рублей.

Установить, из-за чего начался пожар, сходу не удалось, поэтому назначили экспертизу. Специалисты обнаружили, что причиной возгорания стала аккумуляторная батарея, лежавшая на зарядке на подоконнике.

Как оказалось, мужчина, заселившийся сюда вместе с семьей, поставил на зарядку аккумулятор от детской машины и ушел на прогулку, а батарея потом загорелась. Кроме того, пожаротехники установили несоответствие аккумулятора техническим параметрам электрического напряжения и силы тока зарядного устройства.

Проводится проверка.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников