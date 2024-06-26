Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине12
- 26.06.2024, 19:06
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Английским должны будут владеть главы администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о закреплении статуса английского как одного из языков международного общения в стране. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Закон определяет правила использования английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, а также в областях образования, культуры, транспорта и здравоохранения. В частности, английским должны будут владеть главы администраций, офицеры, полицейские и прокуроры. Чиновников также обяжут сдать экзамены на знание языка.
Законопроект о статусе английского языка Минкультуры Украины начало разрабатывать в августе 2022 года, Зеленский внес его на рассмотрение в июне 2023 года.