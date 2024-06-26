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В Гомеле загорелся автобус МАЗ

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  • 26.06.2024, 19:16
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В Гомеле загорелся автобус МАЗ

Белорусские автобусы горят с завидной регулярностью.

В Новобелицком районе Гомеля 26 июня загорелся автобус МАЗ, пишут «Сильные новости» со ссылкой на слова очевидцев.

Возгорание произошло возле остановки «Международная» в автобусе, который следовал по 12-му маршруту.

Пассажиров из салона вывели. На место происшествия прибыли две скорые и три пожарных спецавтомобиля.

Автобус, который загорелся в Гомеле. 26 июня 2024 года. Фото: t.me/gomeltoday

Напомним, автобусы МАЗ отметились в России (да и в Беларуси) тем, что горят с завидной регулярностью. Так, с начала 2024 года в соседней стране было зафиксировано уже несколько пожаров в белорусских автобусах. В прошлом году из-за частых возгораний МАЗов питерский перевозчик был вынужден прекратить эксплуатацию 137 экземпляров МАЗ (модель 203 047) «в связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию», хотя вскоре белорусские автобусы вернулись на улицы Санкт-Петербурга. В компании отметили, что специалисты ОАО МАЗ «осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний».

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