Один из белорусских частных вузов сменил собственника: им стали граждане Китая 26.06.2024, 19:38

Международный институт управления и предпринимательства. Фото: imb.by

Что известно.

Международный институт управления и предпринимательства (МИУП) сменил собственника. Как узнало «Зеркало», это произошло в декабре 2023 года. Новые владельцы — граждане Китая. Рассказываем, что удалось выяснить.

Международный институт управления и предпринимательства — одно из старейших частных учебных заведений в стране, вуз открылся в 1993 году. Раньше он назывался «Частный институт управления и предпринимательства».

Исходя из данных Единого госрегистра, институт учредило ООО «Основы предпринимательской деятельности». В числе его видов деятельности — высшее образование и сдача внаем собственной и арендуемой недвижимости. Организация тоже появилась в 1993 году. Тогда среди учредителей значилось 23 человека (все они — граждане Беларуси). К 2022 году список сократился до 12.

В октябре 2022 года те самые 12 учредителей, по всей видимости, продали «Основы предпринимательской деятельности» гражданину Китая Пэнь Ланю. И уже он владел компанией до декабря 2023 года. Интересно, что в декабре на неделю собственником компании становилось китайское ООО «Цисиньван по управлению бизнесом Цэнду». Затем Пэнь Лань снова стал владельцем. А через две недели собственники сменились. Ими стали двое китайцев — Хэ Дань и Ван Бо, каждому из которых принадлежит по 50% бизнеса. Директор организации тоже гражданин КНР Хань Вэньюань.

Среди руководства самого вуза также есть китайцы. Например, проректор по учебной работе — Чжан Пэнфэй. Ректора, к слову, в институте пока нет. До 2023 года им был кандидат экономических Николай Синяк.

Руководство Международного института управления и предпринимательства. Скриншот: imb.by

В отчете о прибылях и убытках МИУП указано, что за прошлый год чистая прибыль института составила 5,593 миллиона рублей. В то время как в 2022 году убыток составил 109 тысяч рублей.

Между тем в 2023/2024 учебном году стоимость обучения для белорусских студентов составляет 4000 рублей для очной формы обучения (1800 рублей для заочников). Для иностранцев, которые хотят учиться на русском — 1800 долларов (5751 рубль, тут и далее курс Нацбанка на 26 июня), а для тех, кто предпочитает английский — 2800 долларов (8947 рублей).

Исходя из данных бухгалтерского отчета МИУП, сейчас в вузе работает 54 человека. Точного числа студентов в открытых источниках мы не нашли, однако этим летом в институт планируют набрать 79 первокурсников. Студентов в вузе готовят по семи специальностям:

бизнес-администрирование;

менеджмент;

экономика и управление;

правоведение;

финансы и кредит;

бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности;

мировая экономика.

Институт заявляет, что сотрудничает с вузами в Малайзии, Таиланде, Китае и Венгрии. Кроме того в 2022-м он стал партнером образовательной корпорации Китая Hope Education Group.

На днях первый проректор Сергей Мальченко участвовал в открытии Международного альянса высшего профессионального образования городов-побратимов Гуанчжоу, которое состоялось в Китае. В своем выступлении он рассказал о МИУП и его достижениях.

— Визит делегации МИУП в Китай укрепил отношения с китайскими вузами и заложил основу для будущих программ обмена, — написано в телеграм-канале учебного заведения. — Институт планирует повысить качество образования и подготовить новое поколение специалистов, готовых к работе на мировом уровне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com