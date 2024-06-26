Японские ученые выдвинули революционную теорию о причинах болезни Паркинсона 26.06.2024, 19:51

И предложили простое лечение.

Новое исследование выявило, что кишечные бактерии могут играть важную роль в развитии болезни Паркинсона и предлагает простое лечение витаминами группы B.

Исследователь из Университета Нагои Хироши Нишиваки и его команда обнаружили, что дефицит рибофлавина (витамина B2) и биотина (витамина B7) может быть связан с болезнью Паркинсона. Это открытие предполагает, что добавки этих витаминов могут быть полезны для пациентов, у которых дисбактериоз кишечника играет ключевую роль, пишет «Новое время».

Болезнь Паркинсона, от которой страдают почти 10 миллионов человек по всему миру, характеризуется симптомами, начинающимися с запоров и проблем со сном, и переходящими к деменции и потере мышечного контроля. Исследования показали, что у людей с этой болезнью изменения в микробиоме кишечника происходят задолго до появления других признаков. Нишиваки и его команда проанализировали образцы фекалий 94 пациентов с болезнью Паркинсона и 73 здоровых людей в Японии, а также сравнили результаты с данными из Китая, Тайваня, Германии и США.

Они обнаружили, что изменения в сообществах кишечных бактерий были связаны со снижением уровня рибофлавина и биотина у людей с болезнью Паркинсона. Недостаток этих витаминов приводил к уменьшению количества молекул, создающих здоровый слой слизи в кишечнике, что ослабляло защитный барьер и подвергало нервную систему воздействию токсинов, таких как пестициды и гербициды. Это вызывало воспаление нервной системы и перепроизводство фибрилл альфа-синуклеина, что в конечном итоге ухудшало моторные функции и приводило к деменции.

Ранее, в 2003 году, было показано, что высокие дозы рибофлавина могут улучшить двигательные функции у пациентов, исключивших красное мясо из рациона. Это предполагает, что высокие дозы витаминов группы B могут предотвратить некоторые повреждения.

Исследователи предполагают, что обеспечение здорового микробиома кишечника и снижение уровня токсичных загрязняющих веществ могут быть эффективными мерами профилактики. Однако необходимо будет обследовать каждого пациента для определения конкретных недостатков и назначения индивидуальных добавок рибофлавина и биотина.

«Мы могли бы проводить анализ микробиоты кишечника или анализ фекальных метаболитов», — объясняет Нишиваки. «Используя эти результаты, мы могли бы идентифицировать людей с конкретными недостатками и назначать пероральные добавки витаминов, потенциально создавая эффективное лечение».

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