Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда 26.06.2024, 20:02

Геннадий Зюганов

Коммунисту исполняется 80 лет.

Диктатор России Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, которому исполняется 80 лет, звания Героя Труда.

Согласно документу, Зюганову присвоили звание «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

Зюганов является председателем ЦК КПРФ с февраля 1993 года. С того же года работает депутатом Госдумы РФ. Он четырежды баллотировался на пост президента РФ — в 1996, 2000, 2008, 2012 годах. Политик каждый раз занимал второе место.

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