Грибной бум: белорусы продолжают шокировать соцсети рекордными «уловами»2
- 26.06.2024, 20:09
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Видео.
В Беларуси вовсю пошли грибы. Люди активно делятся в соцсетях своими находками, пишет Blizko.by.
Грибник-тиктокер Skyforest1 разместил у себя на странице впечатляющий ролик, на котором запечатлен целый ковер из грибов. Среди них лисички, боровики, подосиновики и подберезовики. Такой улов он собрал 25 июня в Минской области.
— Грибы в лесу есть и на любой вкус, — заверил блогер.
Пользователи начали активно комментировать видео. Мужчина пишет: «У меня одного почти все с червями?» Еще один комментатор не поверил, что можно набрать столько грибов: «Это что за постанова».
Кто-то даже был готов за деньги купить грибное место: «Куплю локацию, но только нужен 100% результат».
«Это просто кайф», — резюмировал пользователь.