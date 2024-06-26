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Грибной бум: белорусы продолжают шокировать соцсети рекордными «уловами»

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  • 26.06.2024, 20:09
  • 3,452
Грибной бум: белорусы продолжают шокировать соцсети рекордными «уловами»

Видео.

В Беларуси вовсю пошли грибы. Люди активно делятся в соцсетях своими находками, пишет Blizko.by.

Грибник-тиктокер Skyforest1 разместил у себя на странице впечатляющий ролик, на котором запечатлен целый ковер из грибов. Среди них лисички, боровики, подосиновики и подберезовики. Такой улов он собрал 25 июня в Минской области.

— Грибы в лесу есть и на любой вкус, — заверил блогер.

Пользователи начали активно комментировать видео. Мужчина пишет: «У меня одного почти все с червями?» Еще один комментатор не поверил, что можно набрать столько грибов: «Это что за постанова».

Кто-то даже был готов за деньги купить грибное место: «Куплю локацию, но только нужен 100% результат».

«Это просто кайф», — резюмировал пользователь.

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