Шольц отверг план Путина по Украине 1 26.06.2024, 20:16

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Олаф Шольц

Канцлер Германии заявил, что это не план, а ультиматум.

Предложение диктатора России Владимира Путина, которое он назвал «реальным» способом завершить войну в Украине, нельзя назвать мирным планом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, выдвинутые условия свидетельствуют о прямо противоположном.

«Путин продолжает полностью концентрироваться на войне и перевооружении, и никто не может это игнорировать. Наиболее четко это прослеживается в его предложении о прекращении огня», — сказал Шольц во время выступления в Бундестаге (цитата по Bild).

Канцлер напомнил, что Путин требует отдать России все аннексированные регионы Украины, причем в рамках их административных границ, даже несмотря на то, что большая часть этих территорий контролируется Киевом. Также российский диктатор хочет, чтобы Украина имела нейтральный статус, что подразумевает отказ от любой военной помощи в будущем. По словам Шольца, любой, кто верит, что такие уступки приведут к прочному миру в Европе, «видимо, много смотрит Russia Today» (пропагандистский телеканал, финансируемый правительством РФ. — Ред.).

«К сожалению, Россия не хочет мира. Это подвергшаяся нападению Украина хочет <…> справедливого мира без подчинения и страха перед новой агрессией», — резюмировал он и призвал поддерживать такие инициативы, как Саммит мира в Швейцарии, а не «мнимые» предложения об урегулировании, больше похожие на ультиматумы.

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