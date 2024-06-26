В Беларуси выпустили гель для душа с ароматом борща 12 26.06.2024, 20:28

1,398

По словам производителей, гель «дарит новые эмоции и отличное настроение».

Гели для душа с необычными ароматами выпустил белорусский производитель косметики Liv Delano, заметил citydog.io.

Например, сейчас можно купить гель для душа с ароматом борща или тыквенного супа — за 4,5 рубля. Всего в линейке Superfood насчитывается шесть ароматов — есть как необычные (например, томат и свекла), так и привычные (клубника и кокос).

По словам производителей, гель с запахом свеклы и томата «дарит новые эмоции и отличное настроение». А гель с тыквой и имбирем они называют «фантазийным ароматом».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com