В Беларуси выпустили гель для душа с ароматом борща

В Беларуси выпустили гель для душа с ароматом борща12
- 26.06.2024, 20:28
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По словам производителей, гель «дарит новые эмоции и отличное настроение».
Гели для душа с необычными ароматами выпустил белорусский производитель косметики Liv Delano, заметил citydog.io.
Например, сейчас можно купить гель для душа с ароматом борща или тыквенного супа — за 4,5 рубля. Всего в линейке Superfood насчитывается шесть ароматов — есть как необычные (например, томат и свекла), так и привычные (клубника и кокос).
По словам производителей, гель с запахом свеклы и томата «дарит новые эмоции и отличное настроение». А гель с тыквой и имбирем они называют «фантазийным ароматом».