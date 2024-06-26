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В Беларуси выпустили гель для душа с ароматом борща

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  • 26.06.2024, 20:28
  • 1,398
В Беларуси выпустили гель для душа с ароматом борща

По словам производителей, гель «дарит новые эмоции и отличное настроение».

Гели для душа с необычными ароматами выпустил белорусский производитель косметики Liv Delano, заметил citydog.io.

Например, сейчас можно купить гель для душа с ароматом борща или тыквенного супа — за 4,5 рубля. Всего в линейке Superfood насчитывается шесть ароматов — есть как необычные (например, томат и свекла), так и привычные (клубника и кокос).

По словам производителей, гель с запахом свеклы и томата «дарит новые эмоции и отличное настроение». А гель с тыквой и имбирем они называют «фантазийным ароматом».

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