закрыть
26 июня 2024, среда, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом: Байден твердо верит, что Рютте станет отличным генеральным секретарем НАТО

1
  • 26.06.2024, 20:32
Белый дом: Байден твердо верит, что Рютте станет отличным генеральным секретарем НАТО

Политики очень тесно взаимодействовали в течение последнего десятилетия.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приветствует назначение Марка Рютте на должность генсека Североатлантического альянса. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы приветствуем сегодняшнее объявление о том, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО», - отметил Кирби.

По его словам, Байден и Рютте очень тесно взаимодействовали в течение последнего десятилетия, в том числе, когда Джо Байден был вице-президентом, а также сейчас, когда он является верховным главнокомандующим.

«Они работают вместе над различными вопросами, включая нашу общую мощную поддержку Украины, защиту передовых технологий и укрепление Трансатлантического альянса. Президент Байден твердо верит, что Марк Рютте станет замечательным генеральным секретарем, и он благодарен за его готовность работать на этой должности», - добавил он.

Чиновник также поблагодарил от правительства Соединенных Штатов Йенса Столтенберга за десятилетнее лидерство в Альянсе во время крупнейшей со времен Второй мировой войны угрозы для безопасности Европы.

«Под его руководством альянс НАТО стал больше и крепче, а единство союзников достигло самого высокого уровня, что было важным приоритетом для президента Байдена», - добавил он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников