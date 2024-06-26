Белый дом: Байден твердо верит, что Рютте станет отличным генеральным секретарем НАТО 1 26.06.2024, 20:32

Политики очень тесно взаимодействовали в течение последнего десятилетия.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приветствует назначение Марка Рютте на должность генсека Североатлантического альянса. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы приветствуем сегодняшнее объявление о том, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО», - отметил Кирби.

По его словам, Байден и Рютте очень тесно взаимодействовали в течение последнего десятилетия, в том числе, когда Джо Байден был вице-президентом, а также сейчас, когда он является верховным главнокомандующим.

«Они работают вместе над различными вопросами, включая нашу общую мощную поддержку Украины, защиту передовых технологий и укрепление Трансатлантического альянса. Президент Байден твердо верит, что Марк Рютте станет замечательным генеральным секретарем, и он благодарен за его готовность работать на этой должности», - добавил он.

Чиновник также поблагодарил от правительства Соединенных Штатов Йенса Столтенберга за десятилетнее лидерство в Альянсе во время крупнейшей со времен Второй мировой войны угрозы для безопасности Европы.

«Под его руководством альянс НАТО стал больше и крепче, а единство союзников достигло самого высокого уровня, что было важным приоритетом для президента Байдена», - добавил он.

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