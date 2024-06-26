На Гомельщине отмечается вспышка пневмоний у детей
- 26.06.2024, 21:21
Власти уже не могут это игнорировать.
В последние дни в соцсетях начали появляться сообщения о большом количестве пневмоний у белорусских детей. Прежде всего это характерно для Гомельской области. Жители Мозыря жаловались, что больница переполнена и, если ситуация не критическая, то малышей отправляют лечиться домой. Примерно о том же самом говорили жители Калинковичей и даже Гомеля.
Официально этому не было ни подтверждений, ни опровержений — до сегодняшнего дня.
Теперь же с рассказом, что все на контроле, выступил Максим Рыженков, который исполняет обязанности главы администрации Лукашенко и фактически является одним из высших чиновников в Беларуси.
Рыженков посетил Чечерск — это как раз на Гомельщине, откуда и приходили тревожные новости о болезни. Там чиновник пожаловал в местную больницу и впоследствии отметил: волноваться не о чем, мест в больнице якобы хватает и так далее.