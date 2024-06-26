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На Гомельщине отмечается вспышка пневмоний у детей

  • 26.06.2024, 21:21
На Гомельщине отмечается вспышка пневмоний у детей
Иллюстративное фото

Власти уже не могут это игнорировать.

В последние дни в соцсетях начали появляться сообщения о большом количестве пневмоний у белорусских детей. Прежде всего это характерно для Гомельской области. Жители Мозыря жаловались, что больница переполнена и, если ситуация не критическая, то малышей отправляют лечиться домой. Примерно о том же самом говорили жители Калинковичей и даже Гомеля.

Официально этому не было ни подтверждений, ни опровержений — до сегодняшнего дня.

Теперь же с рассказом, что все на контроле, выступил Максим Рыженков, который исполняет обязанности главы администрации Лукашенко и фактически является одним из высших чиновников в Беларуси.

Рыженков посетил Чечерск — это как раз на Гомельщине, откуда и приходили тревожные новости о болезни. Там чиновник пожаловал в местную больницу и впоследствии отметил: волноваться не о чем, мест в больнице якобы хватает и так далее.

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