Апелляционный суд в Париже подтвердил ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада 26.06.2024, 21:24

Башар Асад

ФОТА: EPA/UPG

Впервые в истории.

Апелляционный суд Парижа подтвердил, что международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада остается действительным. Об этом сообщает AP, ссылаясь на юристов.

В ноябре 2023 года Франция выдала международные ордера на арест Башара Асада, его брата Махера Асада, командира 4-й бронетанковой дивизии и двух сирийских генералов Гассана Аббаса и Бассама аль-Хассана, за вероятную причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Речь идет о химической атаке на города Дума и Восточная Гута в 2013 году, которые удерживала оппозиция. Тогда погибло более 1000 человек и тысячи получили ранения, пишет AP.

Представители истцов и неправительственных организаций, подавших жалобу против сирийского президента во Франции, назвали решение выдать ордер на арест «историческим приговором» и «гигантским шагом вперед в борьбе с безнаказанностью», говорится в материале.

Как сообщает AP, в мае французская антитеррористическая прокуратура обратилась в апелляционный суд Парижа с просьбой вынести решение об отмене ордера на арест Асада. Там заявили, что он имеет абсолютный иммунитет как действующий глава государства.

«Это первый случай, когда национальный суд признал, что личный иммунитет действующего главы государства не является абсолютным», — отметили юристы.

Сирия утверждает, что избавилась от своего арсенала химического оружия в соответствии с соглашением 2013 года. Однако с тех пор группы наблюдателей продолжают заявлять о химических атаках со стороны сирийских правительственных сил, пишет AP.

В материале также говорится, что Сирия не является членом Международного уголовного суда. Это означает, что он не имеет над ней юрисдикции. Однако правозащитники призвали прокуроров начать расследование преступлений. По их словам, суд может осуществлять юрисдикцию в отношении сирийских гражданских лиц, вынужденно перемещенных в Иорданию, которая является членом этого суда.

Пока суд не начал расследование, добавили в AP.

Там также сообщили, что следственная группа Организации по запрещению химического оружия неоднократно фиксировала применение химического оружия сирийскими войсками, в частности во время атаки на Думу в апреле 2018 года. Однако, как пишет AP, у Организации нет никаких инструментов для привлечения виновных к ответственности.

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