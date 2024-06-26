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В Буда-Кошелево мужчина пошел с ножом на наряд МВД

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  • 26.06.2024, 21:37
В Буда-Кошелево мужчина пошел с ножом на наряд МВД

Милиционер выстрелил в ногу из табельного пистолета.

В Буда-Кошелево сотруднику Департамента охраны пришлось применить табельное оружие для задержания 62-летнего мужчины, который бросался с ножом на окружающих, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел около 16.40 26 июня. В милицию поступило сообщение о том, что вблизи детской музыкальной школы на улице Красноармейской неадекватный человек с ножом бросается на прохожих.

«Наряд районного отделения Департамента охраны МВД в течение двух минут прибыл на место. С учетом реальной угрозы жизни людей, в целях их безопасности сотрудники оперативно ограничили движение, обеспечили нахождение очевидцев на расстоянии от злоумышленника», — сообщили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что «неоднократные требования бросить оружие на землю агрессивно настроенный мужчина проигнорировал» и направился в сторону сотрудников Департамента охраны.

«После этого был произведен предупредительный выстрел в воздух, затем — по ногам нападавшего. До приезда медиков 62-летнему местному жителю экипаж охраны оказал первую помощь. С ранением в правую ногу фигурант доставлен в учреждение здравоохранения. В настоящее время дается правовая оценка произошедшему», — рассказали в МВД.

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