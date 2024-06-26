закрыть
26 июня 2024, среда, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Впервые в истории Евро в одной группе все команды набрали по четыре очка

  • 26.06.2024, 21:56
  • 3,064
Впервые в истории Евро в одной группе все команды набрали по четыре очка

Выход в плей-офф определили дополнительные показатели.

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу все четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков (по четыре).

Это случилось в группе Е на Евро-2024. В последнем туре группового этапа Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0), а Словакия — с Румынией (1:1).

В итоге места в группе распределились по дополнительным показателям (забитые и пропущенные голы). Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое.

Украина стала первой сборной в истории Евро, которая набрала четыре очка, но заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Бельгия не забила в четырех из последних пяти матчей на групповых этапах крупных турниров. Бельгийцы в 1/8 сыграют с Францией.

Румыния вышла в плей-офф на крупном турнире впервые с 2000 года, Словакия вышла из группы на трех из своих четырех чемпионатах мира и Евро. Их соперники в 1/8 финала определятся позднее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников