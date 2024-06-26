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Белоруска хотела отдохнуть в Турции и повелась на красивую рекламу в Instagram

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  • 26.06.2024, 22:06
  • 2,206
Белоруска хотела отдохнуть в Турции и повелась на красивую рекламу в Instagram

Никуда не поехала и потеряла почти 7000 рублей.

С наступлением летнего сезона мошенники делают ставку на «горячие» товары, такие как горящие путевки за копейки, и делают ставки на привлекательную рекламу. Жертвой такого обмана уже стала 55-летняя березовчанка, пишет Bereza.by.

Женщина увидела в новостной ленте Instagram предложение отдохнуть по «сладкой» цене в Турции и заинтересовалась. После того как она посмотрела рекламу, с ней по WhatsApp оперативно связался якобы туроператор.

Во время консультации мошенник убедил женщину в необходимости перевода денег. Березовчанка перевела на указанный счет 6865 рублей, дальше — все по отработанной схеме: на связь не вышли, пострадавшую заблокировали.

— Слишком низкая цена при покупке товара либо услуги на просторах интернет-магазинов, онлайн-площадок должна настораживать. Скорее всего, товар либо бракованный, либо поддельный или вовсе не существует. Так мошенники привлекают ваше внимание. Не поддавайтесь соблазну купить как можно дешевле. Также злоумышленники часто просят аванс под разными предлогами: в качестве задатка или за доставку из другого города. Получив предоплату, горе-продавец, конечно же, пропадает, — предупредил начальник Березовского РОВД Андрей Бурдь.

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