ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России 26.06.2024, 22:31

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, приняла резолюцию «Правовые и правозащитные аспекты агрессии Российской Федерации против Украины», в которой говорится о создании спецтрибунала для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ и Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

«В ПАСЕ приняли резолюцию «Правовые и правозащитные аспекты агрессии Российской Федерации против Украины" о создании спецтрибунала по России»,- сообщил Гончаренко.

В резолюции предлагается создание спецтрибунала для России на основе соглашения Совета Европы с Украиной.

Кроме того, в документе говорится о необходимости использования всех инструментов для привлечения к ответственности за военные преступления.

Также в резолюции ПАСЕ призывает признать ЧВК «Вагнера» террористической организацией.

При утверждении резолюции ПАСЕ заявила, что специальный трибунал, созданный по договоренности между Советом Европы и Украиной, сейчас является «лучшим возможным вариантом с точки зрения правовой базы и политической легитимности» для судебного преследования политического и военного руководства России за совершение преступления агрессии.

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