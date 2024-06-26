Белорусский хоккеист подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ 26.06.2024, 22:39

Владислав Колячонок

Владислав Колячонок будет выступать за «Юту».

Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги «Юта» (бывшая «Аризона») объявил о подписании нового двухлетнего контракта с белорусским защитником Владиславом Колячонком.

По условиям контракта игрок получит за каждый сезон по $775 тыс., что суммарно составит чуть более $1,5 млн за весь период.

«Юта» — новый клуб НХЛ, он будет базироваться в городе Солт-Лейк-Сити. Команда стала правопреемницей «Аризоны», которая заморозила деятельность до 2029 года. Это время клубу необходимо для построения новой базы и ледовой арены.

Ранее Колячонок в течение трех сезонов выступал именно в системе «Аризоны». За последние три года он провел в Национальной хоккейной лиге 32 матча.

Параллельно с игрой за «Аризону» в НХЛ белорус выступал за «Тусон» в Американской хоккейной лиге, второй по значимости в Северной Америке. Здесь за три сезона Колячонок провел 150 матчей и набрал 48 (13+35) очков по системе «гол + пас».

В последнее время ходили слухи о возвращении белоруса в минское «Динамо» из-за нерегулярной практики в НХЛ, но они оказались неправдивыми.

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