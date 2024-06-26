Словакия подключится к производству снарядов для Украины 26.06.2024, 22:54

Братислава поддержала инициативу Праги.

Словакия присоединилась к чешской инициативе по обеспечению Украины боеприпасами, заявил президент страны Петер Пеллегрини. Он уточнил, что республика поможет восстановить и модернизировать снаряды, закупленные в третьих странах для поставок ВСУ.

«Значительная часть боеприпасов из тех, что были собраны благодаря чешской инициативе, будет переделана и подготовлена непосредственно на словацких заводах», — отметил Пеллегрини (цитата по Pravda). По его словам, в этих целях были увеличены мощности предприятий, где производятся и ремонтируются боеприпасы необходимых калибров.

Пеллегрини также сообщил, что Словакия поставляет Украине электроэнергию, чтобы не допустить коллапса ее энергосистемы, которая была существенно повреждена в результате российских атак. Помимо этого, он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Диалог состоится либо на этой неделе в Брюсселе во время Европейского совета, либо на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла 500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. 122-миллиметровых снарядов за пределами Европы, которые можно закупить для Киева вне обязательств ЕС. Впоследствии к реализации этой инициативы присоединились 18 стран. Первая партия снарядов прибыла в Украину в июне, сообщил накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала, не уточнив их количество и тип.

Словакия на государственном уровне не присоединилась к чешской инициативе в плане выделения денег на закупку боеприпасов для Украины. Однако словацкие активисты запустили кампанию по сбору пожертвований на эти цели. Таким образом удалось собрать €4 млн. Всего граждане сделали 67 тыс. пожертвований.

После вторжения России в Украину Словакия передавала Киеву различную военную технику, в том числе списанные истребители МиГ-29 советской разработки, систему ПВО С-300, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana 2, которые являются флагманами словацкой оборонной промышленности. В общей сложности Братислава выделила Киеву 13 пакетов военной помощи на €671 млн.

Однако вновь пришедший к власти Роберт Фицо, ставший премьером Словакии осенью прошлого года, заявил, что республика больше не будет оказывать военную помощь Украине. «Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата», — сказал он, добавив, что Словакия сохранит лишь гуманитарную помощь для Украины, а также продолжит отправлять ей средства для разминирования.

При этом Фицо уточнил, что его правительство не будет препятствовать поставкам оружия и снарядов от частных производителей. Это же подтвердил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на вооружение, являются делом отдельных компаний», — подчеркнул он.

В свою очередь президент страны Петер Пеллегрини заявлял, что Словакия согласится с планами Североатлантического альянса по дальнейшей поддержке Киева на саммите НАТО в июле, однако не будет отправлять свои войска на территорию Украины даже в рамках учебной миссии.

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