Белорусская торговая сеть начала давать социальную скидку на продукты 26.06.2024, 23:34

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10%.

В Беларуси выросло число торговых сетей, которые предоставляют 10% социальную скидку на продукты повседневного спроса пенсионерам, инвалидам, многодетным и с которыми МАРТ подписал специальное соглашение (здесь подробнее). С 24 июня к ним присоединились популярные магазины «Хит!».

Для получения скидки до 10% надо оформить и применять при покупке социальную карту «Еплюс». Для этого с соответствующими документами обратиться в любой магазин «Хит!» или «Евроопт» к старшему кассиру или в инфоцентр.

Если у вас уже есть карта «Еплюс» с социальным статусом, то никаких других действий не надо, эта карта подойдет и для покупок со скидкой в «Хите».

Напоминаем, что в социальной программе в Беларуси с января 2022 года участвуют также такие крупные торговые сети как «Евроопт», «Белмаркет», «Гиппо», «Соседи», «Санта», «Доброном», «АЛМИ», «Корона», Green, «Простор», «ДОРОРС», «Дионис», магазины Белкоопсоюза.

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