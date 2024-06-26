Белорусская торговая сеть начала давать социальную скидку на продукты
- 26.06.2024, 23:34
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10%.
В Беларуси выросло число торговых сетей, которые предоставляют 10% социальную скидку на продукты повседневного спроса пенсионерам, инвалидам, многодетным и с которыми МАРТ подписал специальное соглашение (здесь подробнее). С 24 июня к ним присоединились популярные магазины «Хит!».
Для получения скидки до 10% надо оформить и применять при покупке социальную карту «Еплюс». Для этого с соответствующими документами обратиться в любой магазин «Хит!» или «Евроопт» к старшему кассиру или в инфоцентр.
Если у вас уже есть карта «Еплюс» с социальным статусом, то никаких других действий не надо, эта карта подойдет и для покупок со скидкой в «Хите».
Напоминаем, что в социальной программе в Беларуси с января 2022 года участвуют также такие крупные торговые сети как «Евроопт», «Белмаркет», «Гиппо», «Соседи», «Санта», «Доброном», «АЛМИ», «Корона», Green, «Простор», «ДОРОРС», «Дионис», магазины Белкоопсоюза.