Китай перешел на крик в отношении Лукашенко 23 27.06.2024, 0:26

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Валерий Карбалевич

Cерьезный сигнал недовольства.

Впервые с момента кризиса на границе Беларуси с соседями, то есть с 2021 года, Китай официально прокомментировал ситуацию. С учетом того, что Пекин стремится не вмешиваться в конфликты, происходящие в мире, а также принимая во внимание утонченность восточной дипломатии (не говорить «нет»), это заявление можно рассматривать как серьезный сигнал недовольства позицией белорусских властей, пишет Валерий Карбалевич для «Радыё Свабода».

Эскалация отношений между Варшавой и Минском, вызванная убийством на границе одним из мигрантов польского солдата, естественным образом привела к тому, что 22 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил: рассматривается возможность закрыть остаток пограничных переходов с Беларусью.

Можно предположить, что польское руководство давно пошло бы на такой шаг, если бы тема закрытия границы была вопросом только белорусско-польских отношений. Но этот конфликт затрагивает многие третьи страны. Через Беларусь и Польшу идут грузы с востока на Запад, в государства Евросоюза, и в обратном направлении.

Особое значение транзит грузов имеет для Китая. Для лучшего решения этой задачи Пекин инициировал огромный инфраструктурный проект «Один пояс, один путь». До начала войны России против Украины через железную дорогу осуществлялось 4% китайской торговли с Евросоюзом. Причем через Беларусь проходило более 80% всех железнодорожных перевозок между ЕС и Китаем.

Основной транзит происходит морским путем. Однако в последнее время здесь также появились проблемы. После обострения конфликта на Ближнем Востоке возникла угроза судоходству через Красное море и Суэцкий канал, йеменские хуситы обстреливают корабли.

Также пропал транзит через Украину.

Сейчас в Беларуси с соседними странами ЕС действуют четыре пункта пропуска: два литовских, один латвийский и один польский. Причем через последний проходит почти в четыре раза больше грузов, чем через три остальные, вместе взятые. И закрытие его может вызвать транспортный коллапс.

Поэтому вполне естественно, что проблема пограничных переходов на белорусско-польской границе приобрела международное звучание. Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Китай поднял этот вопрос на переговорах с главой КНР Си Цзиньпином. Впоследствии польский правитель рассказал журналистам, что «мы очень подробно поговорили и обсудили эту ситуацию».

И Пекин прореагировал. После переговоров китайский МИД заявил: «Китай надеется, что обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и будут решать проблему путем консультаций, чтобы избежать эскалации напряженности».

Впервые с момента кризиса на границе Беларуси с соседями (с 2021 года) КНР официально прокомментировала ситуацию. С учетом того, что Пекин стремится не вмешиваться в конфликты, происходящие в мире, а также учитывая тонкость восточной дипломатии (не говорить «нет»), это заявление можно рассматривать как серьезный сигнал недовольства позицией белорусских властей.

Если МИД великой державы публично говорит, что «Китай надеется», то это в переводе с дипломатического на обычный язык означает, что китайское руководство перешло на крик.

На этом фоне курьезом выглядит заявление Александра Лукашенко на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями китайских университетов 25 июня:

«И мы договорились с Си Цзиньпином, что если Китаю нужно, используйте Беларусь в продвижении своих интересов в Европу… Мы готовы оказывать вам всяческую поддержку в ваших интересах при продвижении их в Европейский союз. Немало в этом направлении сделано».

Как страна, оказавшаяся в изоляции от стран Европы, находящаяся в острейшем конфликте с ЕС, глава которой не признается европейскими политиками, может помочь Китаю продвигать его интересы в Европе? Кажется, сам Лукашенко не осознает комичности этой ситуации.

Между тем проблема белорусско-польской границы обсуждалась и во время визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Что лишний раз свидетельствует о том, что атака на соседей с использованием мигрантов происходит с участием Москвы. Можно предположить, что и решение проблемы возможно только с согласия Кремля.

После переговоров с Лавровым прозвучало заявление министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника:

«В этих условиях единственный путь деэскалации — это путь диалога. Если Польша к этому готова, хотя бы в вопросах пограничного сотрудничества, сотрудничества, которое свернуто по инициативе польской стороны и других европейских партнеров, то мы готовы эти темы обсуждать».

Заявление миролюбивое. Но в эскалации обвиняется Польша и в целом Запад. Предложению о диалоге сопутствует агрессивная риторика в адрес того, с кем Минск собирается проводить переговоры.

И самое главное, за словами нет никаких действий. Точнее, действия есть, но они имеют противоположный характер. Продолжается милитаристская лихорадка, на территории Беларуси расположено российское ядерное оружие, происходят атаки на соседей с помощью мигрантов и др. Если хотят диалога, то делают какие-то миролюбивые жесты, а не наоборот.

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