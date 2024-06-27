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В белорусском магазине покупателей отправят бегать в витрине

  • 27.06.2024, 5:21
В белорусском магазине покупателей отправят бегать в витрине

Зачем?

В одной из минских сетей стартует любопытная акция: примерить спортивную одежду можно будет не только перед зеркалом, но и… на беговой дорожке.

Для этого откроют специальную «живую витрину», по которой можно будет гулять (или бегать!) без ограничения по времени – пока вы точно не убедитесь, что покупка вам подойдет.

Такую задумку реализовали в Mark Formelle с поддержкой 21vek.by. Внедрять ее собираются в Минске и Москве.

Открытие первой белорусской «живой витрины» состоится 29 июня с 13:00 до 17:00 в ТРЦ Dana Mall. Дефилировать в ней можно будет, как на подиуме.

Всем смельчакам бесплатно подберут образ от стилиста, а если он понравится – дадут 15%-ную скидку на покупку.

На беговой дорожке можно будет даже провести фотосессию. К тому же в магазине надеются, что в будущем она станет частью рутинной примерки.

Белорусские магазины изобретают все больше новых подходов во взаимодействии с покупателями. Так, 26 июня в Минске открылся ночной книжный. Прийти туда можно даже в пижаме.

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