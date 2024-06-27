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Зеленский: Наши большие победы впереди!

  • 27.06.2024, 5:33
  • 1,218
Зеленский: Наши большие победы впереди!

Президент Украины отреагировал на досадный вылет сборной Украины с Евро-2024.

26 июня сборная Украины сыграла вничью с Бельгией (0:0) и вылетела с чемпионата Европы-2024.

После поединка гарант государства обратился к украинцам, поддержав подопечных Сергея Реброва, а также призвал сограждан к единству в непростые времена.

«Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед.

Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди! Победы Украины.

А пока держим удар, поднимаемся, чтобы двигаться дальше, чтобы в будущем стать сильнее! Слава Украине!», — говорится в сообщении.

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