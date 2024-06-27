закрыть
27 июня 2024, четверг, 0:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024

  • 27.06.2024, 0:30
Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024

Первые матчи плей-офф будут сыграны 29 июня.

В Германии завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу.

Стали известны все пары 1/8 финала:

ИспанияГрузия (30 июня, Кельн);

Германия — Дания (29 июня, Дортмунд);

Португалия — Словения (1 июля, Франкфурт-на-Майне);

ФранцияБельгия (1 июля, Дюссельдорф);

Румыния — Нидерланды (2 июля, Мюнхен);

Австрия — Турция (2 июля, Лейпциг);

АнглияСловакия (30 июня, Гельзенкирхен);

Швейцария — Италия (29 июня, Берлин).

Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 6 июля (Штутгарт, Гамбург, Берлин, Дюссельдорф), 1/2 финала — 9 и 10 июля (Мюнхен, Дортмунд), финал — 14 июля (Берлин).

Действующим чемпионом Европы является Италия. На Евро-2020 итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников