Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024
- 27.06.2024, 0:30
Первые матчи плей-офф будут сыграны 29 июня.
В Германии завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу.
Стали известны все пары 1/8 финала:
Испания — Грузия (30 июня, Кельн);
Германия — Дания (29 июня, Дортмунд);
Португалия — Словения (1 июля, Франкфурт-на-Майне);
Франция — Бельгия (1 июля, Дюссельдорф);
Румыния — Нидерланды (2 июля, Мюнхен);
Австрия — Турция (2 июля, Лейпциг);
Англия — Словакия (30 июня, Гельзенкирхен);
Швейцария — Италия (29 июня, Берлин).
Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 6 июля (Штутгарт, Гамбург, Берлин, Дюссельдорф), 1/2 финала — 9 и 10 июля (Мюнхен, Дортмунд), финал — 14 июля (Берлин).
Действующим чемпионом Европы является Италия. На Евро-2020 итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.