Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024 27.06.2024, 0:30

Первые матчи плей-офф будут сыграны 29 июня.

В Германии завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу.

Стали известны все пары 1/8 финала:

Испания — Грузия (30 июня, Кельн);

Германия — Дания (29 июня, Дортмунд);

Португалия — Словения (1 июля, Франкфурт-на-Майне);

Франция — Бельгия (1 июля, Дюссельдорф);

Румыния — Нидерланды (2 июля, Мюнхен);

Австрия — Турция (2 июля, Лейпциг);

Англия — Словакия (30 июня, Гельзенкирхен);

Швейцария — Италия (29 июня, Берлин).

Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 6 июля (Штутгарт, Гамбург, Берлин, Дюссельдорф), 1/2 финала — 9 и 10 июля (Мюнхен, Дортмунд), финал — 14 июля (Берлин).

Действующим чемпионом Европы является Италия. На Евро-2020 итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.

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