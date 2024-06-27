В Боливии арестовали генерала после неудачной попытки госпереворота 1 27.06.2024, 7:35

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боливийский генерал Хуан Хосе Зуниг

Фото: twitter.com

Назначен новый главнокомандующий ВС.

В боливийском городе Ла-Пас военные вышли из президентского дворца, куда проникли в среду при попытке высокопоставленного генерала Хуана Хосе Зуниги устроить государственный переворот. Сам военачальник, уже бывший, был арестован.

Об этом сообщает Reuters.

Генерал Хосе Уилсон Санчес, назначенный ранее сегодня решением президента Луиса Арсе новым главнокомандующим ВС Боливии вместо Зуниги, призвал к миру и возобновлению порядка.

«Я приказываю, чтобы весь личный состав, мобилизованный на улицах, вернулся в свои подразделения. Мы умоляем, чтобы не пролилась кровь наших солдат», - заявил он.

Заявление президента

С заявлением о ситуации в государстве выступил президент Боливии. В своем Facebook он выразил благодарность общественным организациям и «всему боливийскому народу, которые вышли на улицы и выразили себя через разные СМИ, выражая свой отказ от попытки переворота».

Также канцелярия президента привела слова Арсе о том, что сегодня страна столкнулась с попыткой государственного переворота, и «вновь сталкивается с интересами, чтобы демократия в Боливии была прекращена».

Политическая ситуация в Боливии

Обозреватели фиксируют усиление напряженности в Боливии в преддверии всеобщих выборов в 2025 году. В гонке планирует участвовать «левый» экс-президент Эво Моралес (бывший главой государства в период с 2006 по 2019 годы), ранее являвшийся союзником действующего президента Арсе. Это создает большой раскол в правящей социалистической партии и более широкую политическую неопределенность.

Как пишет Reuters, многие не хотят возвращения Моралеса, который был свергнут на фоне массовых протестов и заменен временным консервативным правительством. Затем Арсе выиграл выборы в 2020 году.

Возможная причина переворота

Недавно Зунига заявил, что Моралес не должен вернуться на пост президента и угрожал заблокировать его, если он это попытается. Отмечается, что это заставило Арсе отстранить Зунигу от должности.

В преддверии нападения на президентский дворец Зунига обратился к журналистам на площади. Во время выступления он рассказал о растущем гневе в стране, не имеющей выхода к морю, борется с экономическим кризисом из-за истощения резервов центрального банка и давления на боливийскую валюту из-за сокращения экспорта газа.

«Три начальника Вооруженных Сил пришли, чтобы выразить нашу обеспокоенность», - сказал он местной телестанции, призывая к формированию нового кабинета министров.

Позже в среду Зунига рассказал журналистам, что в воскресенье Арсе попросил его «поднять что-нибудь», чтобы повысить свою популярность.

Позже министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо заявил, что Зунига пытался заручиться поддержкой народа.

Также сообщается, что во время инцидентов в среду в Ла-Пасе были ранены девять человек.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 26 июня в Боливии военные подразделения под руководством генерала Зуниги, недавно лишённого военного командования, собрались на центральной площади Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс.

Также стало известно, что бронемашина протаранила дверь президентского дворца и внутрь забежали солдаты. Представители властей заявили о попытке госпереворота. Президент осудил подобные действия.

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