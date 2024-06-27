Воздушная атака: в Киеве прогремел взрыв 27.06.2024, 7:44

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Россия устроила ночью массированный комбинированный обстрел.

В районе Киева был слышен взрыв в ночь на 27 июня во время масштабной воздушной тревоги в Украине, объявленной из-за комбинированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Взрыв в столице Украины было слышно около трех ночи.

При этом местные власти и представители администрации не сообщали о взрыве в Киеве. А в пабликах и столичных Telegram-каналах пишут, что взрыв мог быть связан с работой ПВО по вражеским целям.

Так, перед этим в командовании Воздушных Сил ВСУ информировали о фиксации скоростной цели, следовавшей через Житомирскую область в юго-западном направлении.

Это произошло после сообщений о взлете Миг-31К в РФ, и о вероятном запуске ракет.

Ночная комбинированная воздушная атака

Обратим внимание, что вражеский ракетный обстрел территории Украины этой ночью, 27 июня, происходит на фоне дроновой атаки. Так, войска РФ еще накануне вечером запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа «Шахед».

После было известно о запуске РФ крылатых ракет типа «Калибр». Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.

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