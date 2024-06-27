В Белом доме отреагировали на «мирный план» советников Трампа по Украине 1 27.06.2024, 7:56

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В Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии «плана» у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Белый дом.

Чиновника во время брифинга попросили ответить, есть ли смысл в рамках, о которой писало агентство Reuters о том, что двое близких советников Дональда Трампа представили «план прекращения войны» РФ против Украины, по сути, путем принуждения Киева сесть за стол переговоров с Москвой и территориальных уступок

Кирби прежде всего отметил, что не намерен комментировать предвыборную кампанию в Штатах, в которых принимает участие Трамп. Также он скептически высказался по поводу самого такого «мирного плана», о котором якобы говорили журналистам советники экс-президента.

«Вы знаете, я не собираюсь вдаваться в публичную дискуссию по поводу того, что советники бывшего президента Трампа могут или не могут говорить с ним об этом», - сказал он.

Также представитель Белого дома подчеркнул, что приверженность американского президента Джо Байдена к поддержке Украины «была явно устойчивой, резкой и последовательной».

«Сейчас мы создали глобальную коалицию - более 50 стран, которые поддерживают Украину, когда они защищаются. Он только подписал на G7 в Италии неделю или около того историческое двустороннее соглашение с Украиной по безопасности. И он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда придет время, и знаете, кто решит, когда наступит это время? Президент Зеленский».

Он также подчеркнул позицию Вашингтона: «ничего об Украине без Украины».

«И мы настойчиво стоим на том, чтобы убедиться, что у президента Зеленского есть все необходимое, чтобы, если и когда он будет готов взяться за стол переговоров, он мог сделать это с позиции силы и чтобы он знал, что он имеет нашу поддержку и поддержку этих 50-ти с лишним стран», - высказался чиновник.

Кирби также подчеркнул, что Белый дом не собирается заставлять Украину «сдавать какую-то свою территорию, потому что мы понимаем, что если Путину разрешат завоевать Украину и покорить ее народ, кого-либо из ее людей, последствия будут тяжелыми,.

Напомним, недавно Reuters писало о том, что два ключевых советника экс-президента США представили план Трампа относительно войны в Украине. Согласно плану, Штаты будут оказывать поддержку стране только в том случае, если Киев согласится сесть за стол переговоров с Россией. В то же время, Вашингтон предупредит Москву, что ее отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.

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