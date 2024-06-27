В Киеве нашли мертвым атташе США 27.06.2024, 8:11

3,830

Мэтью Миллер, представитель Госдепа США

Фото: Getty Images

В Госдепе назвали причину.

В Киеве в отеле Hilton в одном из номеров было обнаружено тело атташе посольства США в Украине.Это произошло 25 июня.

Американский дипломат приехал в Украину 15 июня, также сообщалось, что у него якобы был повышенный уровень холестерина.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подтвердил информацию о смерти в Киеве атташе американского посольства в Украине. По предварительным данным, дипломат, чье тело недавно было обнаружено в отеле Hilton, умер естественной смертью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Мэтью Миллера в Вашингтоне.

В ходе выступления перед представителями СМИ он заявил, что американская сторона может «подтвердить смерть госслужащего США, подчиненного руководителю миссии в посольстве в Киеве».

Он также высказался относительно причины, которая могла привести к смерти атташе посольства.

«Есть понимание, что он умер естественной смертью», - заявил Миллер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com