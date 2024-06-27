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В Киеве нашли мертвым атташе США

  • 27.06.2024, 8:11
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В Киеве нашли мертвым атташе США
Мэтью Миллер, представитель Госдепа США
Фото: Getty Images

В Госдепе назвали причину.

В Киеве в отеле Hilton в одном из номеров было обнаружено тело атташе посольства США в Украине.Это произошло 25 июня.

Американский дипломат приехал в Украину 15 июня, также сообщалось, что у него якобы был повышенный уровень холестерина.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подтвердил информацию о смерти в Киеве атташе американского посольства в Украине. По предварительным данным, дипломат, чье тело недавно было обнаружено в отеле Hilton, умер естественной смертью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Мэтью Миллера в Вашингтоне.

В ходе выступления перед представителями СМИ он заявил, что американская сторона может «подтвердить смерть госслужащего США, подчиненного руководителю миссии в посольстве в Киеве».

Он также высказался относительно причины, которая могла привести к смерти атташе посольства.

«Есть понимание, что он умер естественной смертью», - заявил Миллер.

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