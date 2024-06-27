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Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны на границе с Беларусью

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  • 27.06.2024, 8:17
Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны на границе с Беларусью

Предложение будет обсуждаться на саммите в Брюсселе сегодня.

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали 26 июня Европейский союз построить оборонительную линию вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз, сообщает Reuters.

В письме к главе ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27 июня, лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект потребует финансовой поддержки всех членов Евросоюза.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной потребности обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», — говорится в письме.

Под гибридными авторы письма понимают сочетание военных и невоенных угроз, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов).

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