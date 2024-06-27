Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны на границе с Беларусью 1 27.06.2024, 8:17

Предложение будет обсуждаться на саммите в Брюсселе сегодня.

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали 26 июня Европейский союз построить оборонительную линию вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз, сообщает Reuters.

В письме к главе ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27 июня, лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект потребует финансовой поддержки всех членов Евросоюза.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной потребности обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», — говорится в письме.

Под гибридными авторы письма понимают сочетание военных и невоенных угроз, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com