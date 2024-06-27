закрыть
27 июня 2024, четверг, 8:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Захарова пустила фальшивую слезу

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 27.06.2024, 8:19
  • 2,682
Захарова пустила фальшивую слезу

Лучше было бы помолчать.

Оскорбления, причем сознательные, откровенная ложь – по мнению МИД РФ, видимо, это лучший рецепт для общения с коллегами не только из недружественных, но дружественных (пока) стран.

Поэтому мидовская секретарша смеет оскорблять секретаря Совбеза Армении, а заодно называть все руководство страны (пока все еще союзника России) «временщиками, очевидно, сидящими «на подпитке» извне».

Кто «временщики», армянский народ сам разберется. Пока все российские попытки, как любят говорить в Кремле, «раскачать ситуацию» и поставить во главе Армении своих марионеток, раз за разом заканчиваются провалом. Но Москву это не останавливает. И ясно, что чем активнее Ереван будет выстраивать отношения с ЕС, США, тем отчаяннее кремлевцы будут стараться изменить армянский курс .

Отдельно доставило, как, выдавливая фальшивую слезу, Захарова рассказывала журналистке проазербайджанского СМИ о том, как героически армяне сражались за свой Арцах. Вы бы определились там у вас наверху, то ли ликовать с Алиевым по поводу возвращения Карабаха (с вашей помощью), то ли скорбеть с армянским народом о его потере.

И по поводу армянских воинов, которые защищая свою родную землю, сознательно обрекали на вдовство своих жен и сиротство детей, вам бы на фоне того, что вы обрекаете на то же самое тысячи россиян, бьющихся во имя мифических целей нескончаемой СВО, Захаровой тоже было бы лучше помолчать.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников