Захарова пустила фальшивую слезу Телеграм-канал «СерпомПо»

27.06.2024, 8:19

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Лучше было бы помолчать.

Оскорбления, причем сознательные, откровенная ложь – по мнению МИД РФ, видимо, это лучший рецепт для общения с коллегами не только из недружественных, но дружественных (пока) стран.

Поэтому мидовская секретарша смеет оскорблять секретаря Совбеза Армении, а заодно называть все руководство страны (пока все еще союзника России) «временщиками, очевидно, сидящими «на подпитке» извне».

Кто «временщики», армянский народ сам разберется. Пока все российские попытки, как любят говорить в Кремле, «раскачать ситуацию» и поставить во главе Армении своих марионеток, раз за разом заканчиваются провалом. Но Москву это не останавливает. И ясно, что чем активнее Ереван будет выстраивать отношения с ЕС, США, тем отчаяннее кремлевцы будут стараться изменить армянский курс .

Отдельно доставило, как, выдавливая фальшивую слезу, Захарова рассказывала журналистке проазербайджанского СМИ о том, как героически армяне сражались за свой Арцах. Вы бы определились там у вас наверху, то ли ликовать с Алиевым по поводу возвращения Карабаха (с вашей помощью), то ли скорбеть с армянским народом о его потере.

И по поводу армянских воинов, которые защищая свою родную землю, сознательно обрекали на вдовство своих жен и сиротство детей, вам бы на фоне того, что вы обрекаете на то же самое тысячи россиян, бьющихся во имя мифических целей нескончаемой СВО, Захаровой тоже было бы лучше помолчать.

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