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Полковник ВСУ: Россияне попали в особый капкан в Волчанске

  • 27.06.2024, 8:27
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Полковник ВСУ: Россияне попали в особый капкан в Волчанске

Выбраться из него практически невозможно.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Волчанске. Российские оккупанты попали в окружение на Агрегатном заводе в Волчанске. Враг пытался прорваться к ним на автомобилях, однако им это не удалось. Кроме того, увеличилась серая зона между заводом и позициями врага.

В эфире «24 Канала» он заявил, что там россияне попали в «ресурсный капкан», ведь им выделили недостаточное количество сил и средств для выполнения такого типа задач.

«Сами попали в этот «капкан» и сейчас оттуда выбраться практически невозможно. Если они не перебросят на это направление резервы с восточного направления. Больше у них резервов нет», - пояснил Свитан.

Эксперт предположил, что сейчас мы можем заставить россиян забрать свои резервы из-под Донецка и Волновахи.

«Как раз те, которые готовятся к попыткам прорваться к Покровску. Это такой один из возможных ходов, который россияне сами нам «подарили». Соответственно можно дальше развивать это направление», - добавил он.

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