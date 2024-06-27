Дагестан полыхнет очень-очень мощно Иван Яковина, NV

27.06.2024, 8:52

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Путин получил ровно то, что и хотел создать.

В Дагестане началась настоящая война. И она шла буквально два дня. Вроде бы завершилась, но с непонятными результатами.

Потому что там погибли четыре боевика-исламиста и, я так понимаю, что около 20 путинских полицейских. То есть, счет явно не в пользу Владимира Путина и его людей.

И тут еще такой момент. В нападении на церковь, на посты полиции участвовали сыновья главы одного из районов Дагестана. То есть, это не какие-то нищие люди, у которых нет никакого будущего. Нет, это представители уже дагестанской элиты, дагестанской аристократии. Именно они ведут за собой народы Дагестана к освобождению от России и к построению какого-то исламистского общества по типу Исламского Государства. Кстати, Исламское Государство уже похвалило своих дагестанских единоверцев за то, что они там устроили.

Российское руководство во главе с Путиным долгое время, уже лет 10, а то и больше, пытается строить так называемое традиционное общество, замешанное на всяких религиозно-мракобесных идеалах. Вот и построили. Абсолютно неминуемым следствием построения такого общества является повышение склонности общества к использованию насилия для решения всех проблем. То есть вы строите общество, замешанное на насилии. Если вы строите полностью традиционное архаичное общество, то вы сами себе в Дагестане подготовили фактически исламистское подполье, которое будет вас потом взрывать, убивать и всякое такое.

Владимир Путин, я так понимаю, надеялся построить какую-то пастораль из сказок 19 века, а построил реальную личинку исламского государства. С чем его, наверное, можно и поздравить, потому что другого никакого результата быть и не могло. Он получил ровно то, чего и хотел создать. И вот это новое образование внутри Российской Федерации, я уверен, те боевые действия, которые были в Махачкале и Дербенте пару дней назад, это только начало, первый звонок. Дальше будет все гораздо круче, гораздо активнее. И еще важно: в этом принимает участие уже местная элита. А как только элита начинает что-то двигать, почти всегда подхватывает народ. И сейчас народ это дело подхватит. Я думаю, Дагестан полыхнет очень-очень мощно.

Иван Яковина, NV

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