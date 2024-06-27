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Многодетная белоруска пожаловалась на размер субсидии — ей предложили даром отдать свою дачу властям

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  • 27.06.2024, 8:58
  • 7,832
Многодетная белоруска пожаловалась на размер субсидии — ей предложили даром отдать свою дачу властям
Фото: Вячеслав Цуранов

Скандальный случай произошел в Борисове.

Многодетная мать Ольга из Борисова решила построить квартиру, но субсидию дают всего в 15 тысяч рублей. Дело в том, что при расчетах учли принадлежащий женщине старый домик в деревне, который семья использует как дачу. Борисовчанка обратилась с этой проблемой к властям — в качестве решения ей предложили безвозмездно отдать хату исполкому, а потом выкупить на аукционе, пишет mlyn.by.

Мать троих детей Ольга рассказала о своей ситуации на приеме у председателя Миноблисполкома Александра Турчина.

— Чтобы построить квартиру в Борисове, нужно отдать минимум 160−170 тысяч. Однако мне согласны субсидировать порядка 15 тысяч. Пусть еще 30 тысяч материнский капитал: но все равно этих денег не хватит на собственное жилье! — говорит женщина.

Как отметила Ольга, проблема в том, что в собственности у нее есть жилой дом, который находится в деревне Криничка. Само здание 1937 года постройки, его площадь — 63 квадратных метра:

— При расчете субсидии на строительство квартиры учитывается вся жилплощадь, которая есть в наличии, кроме садовых товариществ и дачных домов. То есть эти 63 «квадрата» нам тоже посчитали. Отсюда, соответственно, и такой небольшой размер субсидии.

Женщина не понимает, почему этот «старенький дом» считают как принадлежащие ей жилые метры, если он не пригоден для постоянного проживания с тремя детьми. К тому же в Криничке нет ни аптек, ни школ, ни садиков, всего раз в неделю туда приезжает автолавка.

Решить проблему Ольга надеялась через сельсовет: хотела перевести жилой дом в статус дачного, но ей отказали. А в отделе архитектуры предложили вариант — перевести жилой дом в статус ветхого, после чего сельсовет заберет его себе.

— Но по какой причине я должна свой родной дом, где жили мои родители, признавать ветхим? Он старенький, не спорю. Но мы используем его как дачу, приезжаем туда летом, — говорит борисовчанка.

Продать дом она тоже не согласна, потому что это ее «малая родина».

Александр Турчин назвал ее случай «не уникальным» и объяснил, что при расчете субсидии всем заявителям учитывают имеющееся в собственности жилье. Он также призвал Ольгу не переживать из-за отсутствия в деревне школы и садика, потому что в Беларуси «много населенных пунктов, где нет учреждений образования», но детей возят к месту учебы школьные автобусы.

В итоге представители власти предложили борисовчанке два решения проблемы. Первое — оставить дом в Криничке и строить квартиру с учетом субсидии в 15 тысяч рублей. Второе — безвозмездно передать хату исполкому и получить субсидию на строительство квартиры в размере 100%.

— Это такой подарок государства, ваш супершанс, — заявили в облисполкоме.

Домик же власти выставят на аукцион: впоследствии бывшая владелица сможет в нем поучаствовать и выкупить строение.

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