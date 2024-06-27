ATACMS уничтожили космический радар РФ в Крыму

ATACMS уничтожили космический радар РФ в Крыму2
- 27.06.2024, 9:08
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Эксперты изучили спутниковые снимки до и после удара.
Журналисты «Радио свобода» выложили в Сеть спутниковые снимки Planet Labs от 20 мая и 24 июня, на которых можно увидеть Центр космической связи МО РФ в Крыму.
Именно по этому объекту поздно вечером 24 июня ВСУ нанесли ракетный удар.
Журналисты Newsweek решили детально проанализировать снимки до удара и после него.
Источник уверен, что ВСУ для удара по военному объекту в Витино использовали американские ракеты ATACMS. Поселок находится в Сакском районе аннексированного Крыма. OSINT-аналитики уже подтвердили прилеты по ЦКС МО РФ.
Журналисты Newsweek сами установили, что ВСУ использовали для удара ракеты ATACMS. Также они обратились за комментарием к МО РФ, отправив запрос по электронной почте.
Представители СМИ детально изучили спутниковые снимки Planet Labs от 20 мая и 24 июня. На снимках видны очаги возгорания, есть признаки разрушений, но пока неясны их масштабы.
Эксперты только заявили, что на фото действительно ЦКС МО РФ, который имеет важное значение для космической и спутниковой навигации.
Всего таких центров в Крыму три, которые входят в состав Евпаторийского центра дальней космической связи. Этот же объект попал под удары ВСУ в декабре 2023 года. Тогда Киев для удара использовал британские ракеты Storm Shadow.
Военный эксперт Анатолий Храпчинский заявляет, что в районе Витино разместили центр связи, который принимает сигналы от спутников «Лотос» и «Пион-НКС». Второй спутник враги активно используют, чтобы собирать информацию по Черному морю. Пожар зафиксирован в районе НИП-16 (в/ч 81415). В Newsweek уверены, что ВСУ точно повредили один из космических радаров.