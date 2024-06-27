закрыть
27 июня 2024, четверг, 10:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ATACMS уничтожили космический радар РФ в Крыму

2
  • 27.06.2024, 9:08
  • 3,712
ATACMS уничтожили космический радар РФ в Крыму

Эксперты изучили спутниковые снимки до и после удара.

Журналисты «Радио свобода» выложили в Сеть спутниковые снимки Planet Labs от 20 мая и 24 июня, на которых можно увидеть Центр космической связи МО РФ в Крыму.

Именно по этому объекту поздно вечером 24 июня ВСУ нанесли ракетный удар.

Журналисты Newsweek решили детально проанализировать снимки до удара и после него.

Источник уверен, что ВСУ для удара по военному объекту в Витино использовали американские ракеты ATACMS. Поселок находится в Сакском районе аннексированного Крыма. OSINT-аналитики уже подтвердили прилеты по ЦКС МО РФ.

Журналисты Newsweek сами установили, что ВСУ использовали для удара ракеты ATACMS. Также они обратились за комментарием к МО РФ, отправив запрос по электронной почте.

Представители СМИ детально изучили спутниковые снимки Planet Labs от 20 мая и 24 июня. На снимках видны очаги возгорания, есть признаки разрушений, но пока неясны их масштабы.

Эксперты только заявили, что на фото действительно ЦКС МО РФ, который имеет важное значение для космической и спутниковой навигации.

Всего таких центров в Крыму три, которые входят в состав Евпаторийского центра дальней космической связи. Этот же объект попал под удары ВСУ в декабре 2023 года. Тогда Киев для удара использовал британские ракеты Storm Shadow.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский заявляет, что в районе Витино разместили центр связи, который принимает сигналы от спутников «Лотос» и «Пион-НКС». Второй спутник враги активно используют, чтобы собирать информацию по Черному морю. Пожар зафиксирован в районе НИП-16 (в/ч 81415). В Newsweek уверены, что ВСУ точно повредили один из космических радаров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников