ATACMS уничтожили космический радар РФ в Крыму 2 27.06.2024, 9:08

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Эксперты изучили спутниковые снимки до и после удара.

Журналисты «Радио свобода» выложили в Сеть спутниковые снимки Planet Labs от 20 мая и 24 июня, на которых можно увидеть Центр космической связи МО РФ в Крыму.

Именно по этому объекту поздно вечером 24 июня ВСУ нанесли ракетный удар.

Журналисты Newsweek решили детально проанализировать снимки до удара и после него.

Источник уверен, что ВСУ для удара по военному объекту в Витино использовали американские ракеты ATACMS. Поселок находится в Сакском районе аннексированного Крыма. OSINT-аналитики уже подтвердили прилеты по ЦКС МО РФ.

Журналисты Newsweek сами установили, что ВСУ использовали для удара ракеты ATACMS. Также они обратились за комментарием к МО РФ, отправив запрос по электронной почте.

Представители СМИ детально изучили спутниковые снимки Planet Labs от 20 мая и 24 июня. На снимках видны очаги возгорания, есть признаки разрушений, но пока неясны их масштабы.

Эксперты только заявили, что на фото действительно ЦКС МО РФ, который имеет важное значение для космической и спутниковой навигации.

Всего таких центров в Крыму три, которые входят в состав Евпаторийского центра дальней космической связи. Этот же объект попал под удары ВСУ в декабре 2023 года. Тогда Киев для удара использовал британские ракеты Storm Shadow.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский заявляет, что в районе Витино разместили центр связи, который принимает сигналы от спутников «Лотос» и «Пион-НКС». Второй спутник враги активно используют, чтобы собирать информацию по Черному морю. Пожар зафиксирован в районе НИП-16 (в/ч 81415). В Newsweek уверены, что ВСУ точно повредили один из космических радаров.

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